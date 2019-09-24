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Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: Bu haftayı da kayıpsız geçirmeye çalışacağız

Hafta sonu kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, haftayı kayıpsız geçirmeye çalışacaklarını söyledi.

24 Eylül 2019 Salı 19:16
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: Bu haftayı da kayıpsız geçirmeye çalışacağız

Yarın Türkiye Kupası'nda Hacettepe ile karşılaşıp, hafta sonu evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, haftayı kayıpsız geçirmeye çalışacaklarını söyledi.

Yarın Hacettepe kupada, cumartesi günü ise ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor.

Denizlispor'un tecrübeli teknik direktörü Yücel İldiz, iki karşılaşma öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Sezon başından beri söylediklerinin olduğunu ifade eden İldiz, "Her gün bunun üzerine katarak gitmemiz gerekiyor. Açık söylemek gerek. Takımın verdiği mücadele, aldığımız puanlardan memnunuz tabi. Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Konyaspor maçının ikinci devresi dışında, oynadığımız oyun bizim oyunumuz değil. Onun dışında her müsabakanın üzerine katarak gitmeye çalışıyoruz" dedi.

Çok zorlu müsabakalar oynadıklarını hatırlatan İldiz, "Her müsabakadan alnımızın akı ile çıktığımızı düşünüyorum. Bu hafta zorluk derecesi yüksek bir hafta. Yine elimizden geldiğince, bu haftayı da kayıpsız geçirmeye çalışacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 19:16
  1. Konya
  2. Hacettepe
  3. Kasımpaşa
  4. Denizlispor
  5. Yücel İldiz

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