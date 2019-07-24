Yüce 3. sınıf emniyet müdürü oldu

Gemlik Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce terfi etti.

Gemlik’de göreve başlamasının ardından uyuştucu ile mücadele, midye kaçakçılığı, trafik gibi konularda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Abdulkadir Yüce, 3. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti. Kaymakamlık ile ortak yürütülen ve STK’ların da destek verdiği drone alımının ardından hizmetleri daha farklı bir kulvara taşıyan Yüce ve ekibi, çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.