YTÜ'lü öğrencilerden ABD'de İHA birinciliği

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Maryland eyaletinde bu yıl 17.'si düzenlenen İnsansız Hava Aracı (İHA) ve otonom uçuş yarışmasına katılan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri ekibi Lagari, sabit kanat kategorisinde birinci, genel sıralamada üçüncü oldu.

Uluslararası birçok firma tarafından desteklenen AUVSI SUAS-2019 adlı yarışmada, YTÜ ekibi, otonom iniş-kalkış, hedef vurma ve nesne tanıma gibi uçuş görevlerinde 75 takım arasından sabit kanat kategorisinde birinci oldu. Lagari, genel sıralamada ise üçüncülüğü elde etti.

YTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmet Kırlı'nın danışmanlık yaptığı Lagari'ye, 2018 YTÜ Mekatronik Mühendisliği mezunu Tolgahan Akbulut pilotaj destek veriyor. YTÜ, Yıldız Teknopark, Yıldız TTO, Baykar Makina, T3 Vakfı, TAI, Roketsan, THY, Ordulu, BLG ve BLS kurumlarının desteklediği Lagari, YTÜ Mühendislik bölümlerinde okuyan 12 öğrenciden oluşuyor.

Öğrenciler, insansız hava aracı tasarımını ve imalat çalışmalarını Mekatronik Mühendisliği laboratuvarları ve Baykar Makina atölyelerinde geliştirdi.



