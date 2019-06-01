YTB’nin “Yurt dışı genç liderler programı” başvuruları başladı

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan gençlerin yaşadıkları ülkelerde; kültür, siyaset, ekonomi ve sosyal hayatlarında başarılı bireyler olmaları için düzenlenen ’Yurt dışı Genç Liderler Programı’na başvurular başladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gençlerin kabul edileceği programa başvurular 20 Temmuz 2019 tarihinde son buluyor.

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan gençlerin eğitim ve sosyal hayatlarındaki başarılarının desteklenmesi için her yıl düzenlenen ’Yurt dışı Genç Liderler Programı’na başvurular başladı. Program sayesinde vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde etkin görevler üslenecek ve rol model olacak bireylerin yetişmesini hedefleniyor. Yurt dışı Genç Liderler Programı, farklı ülkelerde eğitim ve sosyal hayatta başarı gösteren gençlerin seçilerek çeşitli eğitimler almalarını öngörüyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gençlerin kabul edileceği programa başvurular ise 20 Temmuz 2019 tarihinde son buluyor. Programa seçilen katılımcıların ise tam pansiyon konaklamaları ve ulaşım masraflarının bir kısmı da YTB tarafından karşılanacak.

Kültür gezileri ve atölye çalışmaları yer alacak

Program, 18-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul şehirlerinde gerçekleşecek. Program süresince katılımcı gençler, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler alacak ve atölye çalışmalarına katılacaklar. Ayrıca gençler, program dâhilinde tarihi ve kültürel miraslarını düzenlenecek gezilerle yerinde keşfetme imkânı bulacak.

Ortaöğretimini yurt dışında tamamlamış gençlerin katılabileceği programda, 1 Ocak 1993 ve 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğmuş olma şartı aranacak. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç ve İtalya ülkelerinden birinde lisans veya yüksek lisans öğrencisi olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Programa başvurular www.ytb.gov.tr/gencliderler sitesi üzerinden alınacak. Adaylar, başvurular ve program hakkında detaylı bilgilere yine aynı adresten ulaşabilecek.