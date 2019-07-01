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YTB'nin yeni uzman yardımcılarından AA'ya ziyaret

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:45
YTB'nin yeni uzman yardımcılarından AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yeni uzman yardımcıları, kurumsal gezi kapsamında Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AA Konferans Salonu'nda ağırladığı 10 kişilik YTB personeline bilgi verirken, AA'nın 100 yıllık köklü bir geleneğe sahip, ülkenin en köklü ve stratejik kurumlarından biri olduğunu ifade etti.

İşbilir, "Anadolu'nun nefesini ve vicdanını tüm dünyaya duyurmak için Milli Mücadele döneminde kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti'nden de eski bir kurumdur. AA, Türkiye'de haberciliğin asırlık lideridir." dedi.

AA'nın, sadece Türkiye'nin değil 13 dilde yayın yaparak tüm dünyadaki mazlum milletlerin, İslam dünyasının ve insanlığın sesini duyurmaya çalıştığını vurgulayan İşbilir, AA'nın 93 ülkede 6 bin abonesi, 41 merkezde ofisi ve 100 ülkede temsilcileri bulunduğunu dile getirdi.

İşbilir, Türk diasporasındaki medyanın gelişmesi konusunda YTB ile iş birliğinin sürdürüldüğüne de değinerek, akraba topluluklar ile daha yakından çalışma fırsatlarının Türkiye'nin vizyonuna ve misyonuna çok ciddi faydalar sağlayacağını kaydetti.

Dünyadaki en önemli sahalardan birisinin iletişim sektörü olduğunu vurgulayan İşbilir, "Maalesef bu sektör, küresel siyasetin de manipülasyon aracı olabiliyor. AA'nın vizyonu barış gazeteciliği vizyonudur, çatışma taraftarı olmak, krizleri körüklemek değildir. AA dosyaları daha çok barışın, hakkın ve adaletin tarafındadır. Kimse yokken Mısır mazlumlarının, Arakanlıların sesini duyuran AA'dır. Dünyanın en önemli 10 ajansından biridir." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından, konuklara Haber Akademisince hazırlanan video ve veri sunumu gösterildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:45
  1. Cihangir İşbilir
  2. haber akademisi
  3. uzman yardımcısı
  4. YTB

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