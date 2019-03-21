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YTB’nin ’Türkiye Söyleşileri’ programına Milletvekili Avcı konuk oldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında düzenlenen “Türkiye Söyleşileri” programına AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı konuk oldu.

21 Mart 2019 Perşembe 12:03
YTB’nin ’Türkiye Söyleşileri’ programına Milletvekili Avcı konuk oldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında düzenlenen “Türkiye Söyleşileri” programına AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı konuk oldu. Vatan toprağına sahip çıkmak için sadece askeri gücün yeterli olmayacağını ifade eden Avcı, aynı zamanda üniversite, lise, ilk ve ortaokulların da güçlü olması gerektiğini aktardı. Avcı, “Ülkemizin ve toprağımızın bütün değerlerini bilerek sahip çıkmak zorundayız” dedi.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında düzenlenen "Türkiye Söyleşileri"ne Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı konuk oldu. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi’nde düzenlenen programa Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde eğitim alan uluslararası öğrenciler katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus’un açılış konuşmasıyla başlayan programda Avcı, gençlere tavsiyelerde bulundu. Yaşanılan ülkeyi iyi tanımak için sadece o ülkenin toprağını değil, denizini, ırmağını, dağlarını, bitkilerini ve hayvanlarını iyi bilmek gerektiğine dikkat çeken Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı dönemindeki bir hatırasını anlattı. Bakanlığı döneminde Filistin’den bir grup öğrencinin kendisini ziyarete geldiğini söyleyen Avcı, onlara İsrailli yazar Shmuel Yosef Agnon’un bir kitabından bahsettiğini belirtti. Avcı, “Söz konusu romanında Agnon, Akdeniz yosunları üzerine çalışan genç bir botanikçinin hikayesini anlatıyor. Aynı zamanda sözlenmiş kız tarafı biraz tereddütlü, ‘Böyle bir adama kız verilir mi?’, ‘Böyle bir adam ev geçindirebilir mi?’, ‘Yosun bilimci, botanikçi ne demek?’, ‘Bundan adam, koca olur mu?’ Aslında yazarın asıl verdiği mesaj, Akdeniz’in yosunlarını en iyi kim biliyorsa Akdeniz onun denizidir. Eğer, Akdeniz üzerinde hak iddia edecekseniz onun yosunlarını da bilmek, hatta herkesten daha iyi bilmek zorundasınız” dedi.


Vatan toprağına sahip çıkmak için sadece askeri gücün yeterli olmayacağını ifade eden Avcı, aynı zamanda üniversite, lise, ilk ve ortaokulların da güçlü olması gerektiğini aktararak, "Filistin üzerinde veya herhangi birimiz Anadolu üzerinde, Somali, Sudan toprakları üzerinde iddianız varsa, burası bizim vatanımız diyorsanız o zaman toprağınızın, vatanınızın, sadece toprağınızın değil varsa denizinizin, ırmaklarınızın, dağlarınızın, bitkilerinizin ve hayvanlarınızın da havasını, suyunu, her şeyini en iyi siz bileceksiniz. Yoksa birileri Rusya veya Almanya’dan kalkıp gelir, Habeşistan’dan kalkıp gelir ve sizin topraklarınız üzerinde hak iddia ederler. Bu hak iddialarını pekiştirmek için de yosunlarına varıncaya kadar o toprağın sicilini çıkartırlar. Onun için toprağımıza sahip çıkmak için sadece vuruşmak, sadece ordularımızla güçlü olmak yetmez, aynı zamanda üniversite, lise, ilk ve ortaokullarımızla güçlü olmak, ülkemizin, toprağımızın bütün değerlerini bilerek sahip çıkmak zorundayız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:03
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