0553 313 94 23

YTB’nin "Türkiye Söyleşileri" programı konuğu Nabi Avcı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Uluslararası Öğrenci Akademisi" projesi kapsamında "Türkiye Söyleşileri" etkinliğine Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı konuk olarak katıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 10:50
YTB’nin "Türkiye Söyleşileri" programı konuğu Nabi Avcı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Uluslararası Öğrenci Akademisi" projesi kapsamında "Türkiye Söyleşileri" etkinliğine Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı konuk olarak katıldı.


Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da düzenlenen programda Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli bilgiler verdi. Salonu hınca hınç dolduran öğrencilere seslenen Avcı, Türkçeyi iyi konuşan üniversite öğrencileri ile birlikte olduklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde Filistin’den bir grup öğrencinin kendisini ziyarete geldiğini aktaran Avcı, İsrailli yazar Shmuel Yosef Agnon’un bir kitabından bahsettiğini ifade etti. Avcı, "Söz konusu romanında Agnon, Akdeniz yosunları üzerine çalışan genç bir botanikçinin hikayesini anlatıyor. Aynı zamanda sözlenmiş kız tarafı biraz tereddütlü; ’Böyle bir adama kız verilir mi?’, ’Böyle bir adam ev geçindirebilir mi?’, ’Yosun bilimci, botanikçi ne demek?’,’Bundan adam, koca olur mu?’ Aslında yazarın asıl verdiği mesaj, Akdeniz’in yosunlarını en iyi kim biliyorsa, Akdeniz onun denizidir" dedi.


"Toprağımızın tüm değerlerine sahip çıkmak zorundayız"


Herhangi bir yerde hak iddia edildiği takdirde oranın tüm özelliklerini bilmek zorunda olduğumuzu da belirten Nabi Avcı, "Filistin üzerinde veya herhangi birimiz Anadolu üzerinde Somali, Sudan toprakları üzerinde iddianız varsa burası bizim vatanımız diyorsanız. O zaman toprağınızın, vatanınızın, sadece toprağınızın değil varsa denizinizin, ırmaklarınızın, dağlarınızın, bitkilerinizin ve hayvanlarınızın da havasını, suyunu her şeyini en iyi siz bileceksiniz. Yoksa birileri Rusya veya Almanya’dan kalkıp gelir. Habeşistan’dan kalkıp gelir ve sizin topraklarınız üzerinde hak iddia ederler. Bu hak iddialarını pekiştirmek için de yosunlarına varıncaya kadar o toprağın sicilini çıkartırlar. Onun için toprağımıza sahip çıkmak için sadece vuruşmak, sadece ordularımızla güçlü olmak yetmez, aynı zamanda üniversite, lise, ilk ve orta okullarımızla güçlü olmak ülkemizin toprağımızın bütün değerlerine bilerek sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.


Etkinliğe, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:50
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü
    1. GÜNCELLEME - Kocaeli'de trafik kazası:..
    2. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:..
    3. Beyazıt’taki otobüs kazası dehşeti..
    4. Türkiye, saç ekiminde dünyanın önde..
    5. Okul Sporları Satranç Yıldızlar İl..
    6. Yeni Mahalleden Baydar’a tam destek
    7. İki ineği 15 günde 5 buzağı doğurunca..
    8. Başkan Bakıcı’dan sporculara moral..
    9. "Mısır'da anayasa değişikliğine karşı..
    10. GAÜN’de İstiklal Marşını anlamak..
    11. Vurulduk ey ümmetim uyan artık
    12. Ekinoks neye denir? Ekinoks nasıl..
    13. Ordu’da fındık üreticilerine 10 yılda..
    14. Torbalı’ya 100 yeni fabrika kuruluyor
    15. AFAD Afrin'e gıda desteğini sürdürüyor
    16. Sinop’ta Orman Haftası
    17. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    18. ALBET’in çocuk oyuncuları sahne alıyor
    19. Anadolu Müslüman Türk yurdudur
    20. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    21. GÜNCELLEME 3 - Halk otobüsü kaza yaptı
    22. Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu..
    23. KYK’lı gençler kortlarla buluşuyor
    24. Goethe'nin "Doğu-Batı Divanı"ndan..
    25. Mezitli Belediyesi çalışanlarından kök..
    26. TİKA'dan Mozambikli çiftçilere destek
    27. Down sendromlu çocuklar doyasıya..
    28. Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
    29. Niksar’da yaşlılar unutulmadı
    30. Protokol eşlerinden huzurevi ziyareti
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!