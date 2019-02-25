YTB'nin Diaspora Gençlik Akademisine başvurular başladı

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Diaspora Gençlik Akademisi" için aday başvuruları başladı.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışındaki Türk gençlerinin Türkçe, tarih, kültür, sanat alanlarında ve mesleki hayatlarına yönelik çeşitli eğitimleri içeren akademiye başvurular 1 Nisan'a kadar sürecek.



Diaspora Gençlik Akademisi programı, 21-26 Nisan'da Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirilecek.

Programla sosyal, kültürel ve mesleki yönden kendilerini geliştirme imkanı bulacak dünyanın farklı coğrafyalarından Türk gençleri, Avrupa ve Türkiye'nin göç tarihi, farklı disiplinlerde düşünce tarihi ve örnek şahsiyetleri tanıtıcı seminerlere katılma fırsatı yakalayacak.

- Spor ve kültür faaliyetleri

Akademide ayrıca katılımcılar için çeşitli sportif faaliyetler ve kültürel geziler düzenlenecek.



Gençlerin konaklama ve gezi masraflarının da YTB tarafından karşılanacağı program kapsamında Türkiye ve Türk kültürü ile bağları kuvvetli, yaşadıkları ülkelerde Türk toplumuna yönelik çalışmalarda etkin görevler üstlenerek, rol model olabilecek bireylerin yetişmesi hedefleniyor.

Türk vatandaşı, çifte vatandaşlar ve Mavi Kart sahiplerinin yararlanacağı programa başvurmak için 1 Ocak 1993 ile 31 Aralık 1999 arasında doğmuş olmak şartı aranıyor.

Başvuruda bulunacak adayların ortaöğretimini yurt dışında tamamlamış olması gerekiyor.

Diaspora Gençlik Akademisine başvurular, https://basvuru.ytb.gov.tr/ internet adresi üzerinden alınıyor.

Program hakkında detaylı bilgilere https://www.ytb.gov.tr/diasporagenclikakademisi/index.html adresinden ulaşılabiliyor.