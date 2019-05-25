0553 313 94 23

YTB’den, yurt dışındaki vatandaşların Türkiye’ye gelişlerinde büyük kolaylık

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, “Bu izin sezonunda Türkiye’ye seyahat eden Avrupalı Türkler için Sırbistan sınırında üçer tane Türk polisi ve Türkçe-Sırpça bilen uluslararası öğrencilerimiz olacak” dedi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:34
YTB’den, yurt dışındaki vatandaşların Türkiye’ye gelişlerinde büyük kolaylık

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, “Bu izin sezonunda Türkiye’ye seyahat eden Avrupalı Türkler için Sırbistan sınırında üçer tane Türk polisi ve Türkçe-Sırpça bilen uluslararası öğrencilerimiz olacak” dedi.


Uluslararası Demokratlar Birliği’nce (UID) Münih’te düzenlenen iftar programında yurt dışındaki vatandaşlarla buluşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’de eğitim gören yaklaşık 170 ülkeden binlerce öğrenciye, YTB tarafından burs verildiğini hatırlatarak, bu öğrenciler içinde bulunan Sırp asıllı bursiyerlerin ise izin sezonunda Sırbistan sınırında Avrupa’da yaşayan Türklere yardımcı olacaklarını dile getirdi.


YTB Başkanı Eren, bu sene ilk kez Sırbistan sınırlarında Türk polisi üniformalı memurların da görev yapacaklarını, bunların vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini vurgulayarak, ’’Bu izin sezonunda Türkiye’ye seyahat eden Avrupalı Türkler için Sırbistan sınırında üçer tane Türk polisi ve uluslararası öğrencilerimiz olacak’’ açıklamasında bulundu. YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB’nin Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında vatandaşlarımıza dönük olarak geçen yıl ilk kez gerçekleştirdiği "hoş geldiniz" etkinliğinin ise bu sene daha yoğun bir şekilde yapılacağını ifade ederken; vatandaşlarımızın YTB araçlarını gümrük kapılarında göreceğini vurguladı.


‘“Avrupa’da yaklaşık 5 milyonluk bir Türk nüfusu bulunuyor”


Avrupa’daki Türk varlığına da dikkat çeken Başkan Eren, “Batı Avrupa’da yaklaşık beş milyonluk bir Türk nüfusu bulunuyor. Bizden önceki nesil kendi ayakları üstünde durdu. Geçtiğimiz yıl Köln’de açılan DİTİB camiinin açılışına gelmiştik. Burada 1965 yılında Köln’de ünlü Dom Kilisesi’nde ilk kez Ramazan Bayramı namazı kılan bir amcamızla tanışma fırsatımız oldu. Bunu nasıl organize ettiklerini anlattılar. Çok duygulandık. Avrupa’daki varlığımızın hikayesi hakikaten bir başarı hikayesi” diye konuştu.


YTB’nin 2010 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde kurulduğunu ve yurt dışındaki Türklerle kurumsal olarak ilgilendiğini belirten Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:


"YTB olarak üç ana alanda faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan en önemlisi yurtdışındaki vatandaşlarımız ve onların sorunlarıyla ilgilenmek. Avrupa’daki Türk varlığı birçok meydan okumalara karşı durarak mücadele etmeye çalışıyor. Fakat son gelişmelerden sonra yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var. Avrupa’daki Türklerin kendi ayakları üstünde duran ve anavatana da siyasi ve toplumsal katkıda bulunacak güçlü bir yapıya kavuşması için bizler ne yapmalıyız? Biz kurum olarak buna çalışıyoruz. Kurumumuzun tanınırlığını ve bilinirliğini de daha da arttırmanın gayretindeyiz.”


Yurt dışındaki Türk varlığının sayısal olarak birçok küçük ülkeden daha fazla nüfusa sahip olduğuna da işaret eden YTB Başkanı Abdullah Eren, “Bu vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için hem kurumlar hem de bakanlıklar nezdinde çalışmalar yürütüyoruz. Yine milletvekillerimizle de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ankara’da sizin lobinizi yapıyoruz. Örnek olarak dövizli askerlik konusunu verebiliriz. Keza gümrükteki arabayla girişler Mavi kart gibi konular... Kurumumuzun sizler için en büyük avantajı bu. Ayrıca yaklaşık on bin gencimizi kültür ve sosyal faaliyetler kamplarına getirmeye çalışıyoruz. Bunların dışında çok çeşitli alanlarda da yine önemli çalışmalara ve uğraşlar veriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.


YTB Başkanı Eren, söz konusu çalışmalara değinirken; insan hakları konusunda da eğitim programı düzenlediklerinin altını çizdi.


Münih’te düzenlenen iftar programına Münih Başkonsolosu Mehmet Günay ve yaklaşık 250 kişilik davetli katıldı. YTB Başkanı Abdullah Eren, iftar programı sonrasında da buradaki Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:34
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir babanın en acı anı!
    1. Bir babanın en acı anı!
    2. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    3. 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki Keson..
    4. "Suudi Arabistan'ın alimleri idam..
    5. PSG, Tuchel ile devam edecek
    6. Hükümet harekete geçti! Dört koldan..
    7. TSK, Irak'taki PKK hedeflerini vurdu
    8. Tarlasını işlerken 5 bin yıllık tarihi..
    9. Müşteri hizmetlerinin verdiği cevabı..
    10. Afganistan'da sel felaketi: 21 ölü
    11. Tedavi gören çocuklar, acil kan bekliyor
    12. Denizli’de eski sağlık ocağı binasında..
    13. Ankara’da 14. geleneksel ’Birlikte..
    14. Bataklığa saplanan leylek, ölmek..
    15. Manavgat Emniyetinden şehitler için..
    16. Büyükşehir Belediye Erzurumspor,..
    17. MHP’den “Gönül Sofrası” temalı iftar..
    18. Tatbikat dönüşü Barbaros Hayrettin..
    19. Senegalli genç kadın sahur yapıp..
    20. Antalya’da sahte içki operasyonu: 2..
    21. Gözler Dorukhan’da, yönetim beklemede
    22. Bingöllüler iftarda buluştu
    23. Darende İlçe Emniyet Personeli iftarda..
    24. Numune Hastanesi, Acil bölümüne hasta..
    25. Hollandalı Pierre’in ilk Ramazanı
    26. Motosiklete çarpmamak için refüje..
    27. Vali Su, Tarsus Ceza İnfaz Kurumları..
    28. Marcelo’dan transfer cevabı
    29. 118 yıldır birlikte iftar açıyorlar
    30. Narlıdere’deki kooperatiflerde yıkım..
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    ABD 4 bin 500 askerle Dedeağaç'a yanaştı!
    ABD 4 bin 500 askerle Dedeağaç'a yanaştı!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı