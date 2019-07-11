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YTB'den Türkçe öğrenen bürokrat ve akademisyenlere sertifika

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
YTB'den Türkçe öğrenen bürokrat ve akademisyenlere sertifika

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı"na (KATİP) 30 ülkeden katılan 38 kişi sertifikalarını alarak mezun oldu.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı ülkelerdeki kamu görevlisi, diplomat, gazeteci, subay, bürokrat, araştırmacı ve akademisyenlere yönelik düzenlenen KATİP'in kapanış töreni yapıldı. Törende, 30 ülkeden 38 Türkçe öğrenim bursu almaya hak kazanan kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyen, 10 aylık eğitimlerinin ardından sertifikalarını aldı.

YTB'de düzenlenen sertifika programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Dauda Bangoura ve YTB Başkanı Abdullah Eren katıldı.

Çam, kamu görevlileri ve akademisyenlerin Türkiye'de Türkçe öğrendiği KATİP'in yalnızca Türkiye'nin tanıtımına değil, aynı zamanda 30 ülkenin birbiriyle kaynaşmasına vesile olacağını anlattı.

Ön yargıların kırılması ve iletişimin artırılmasının bizzat o ülkelerde yaşayarak ve dostluklar kurarak elde edileceğini söyleyen Çam, "Bundan sonraki süreçte bu çalışmaları ve gayretleri boşa çıkarmamalıyız. Dil öğrenmek çok kıymetli bir şey. Özellikle Türkçenin öğrenilmesi gerek bürokraside gerek diplomaside sizlere büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çam, Türkiye'nin kuzey ile güney ve doğu ile batıyı birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktası olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla Türkçe konuşabilen bir bürokrat, diplomat ve akademisyen her zaman önemli noktada olacaktır. Bu yüzden Türkiye'deki kazanımlarınızı kaybetmemeniz çok önemli." diye konuştu.

Türkçe'nin aynı zamanda kültürlerin faklı toplumlara açılmasına yardımcı olacağına dikkati çeken Çam, "Ülkelerin birbirine yaklaşmasını sağlamamız gerekir. Ülkeler arasında birtakım iniş, çıkışlar ve yaklaşımlar olabilir. Bunlar hiçbir zaman kültür, sanat ve ilim dünyasına etki etmemelidir. Türkçe aynı zamanda kendi kültürünüzün başka dünyalara yayılmasına da zemin hazırlayacaktır." dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren de KATİP ile tecrübe paylaşımlarının elde edildiğini vurgulayarak, "Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz bu programla dünyanın her tarafından, farklı coğrafyalardan, farklı kıtalardan kariyerlerinin ortasında çeşitli alanlarda çalışan kişileri Türkiye'ye getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Katılımcıların bu sayede Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile misafirperverliğini görme fırsatı bulduklarını kaydeden Eren, "YTB olarak bu tür programları gelinen ülke ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve dünya barışına katkılar sağlamak amacıyla yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda programların ve katılımcıların sayısını da arttıracağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
  1. Abdullah Eren
  2. Serdar Çam
  3. YTB

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