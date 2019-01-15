YTB'den "Müşahedelerimde Denktaş'ın Hayatı ve Hedefi" söyleşisi

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 7. yılı vesilesiyle "Müşahedelerimde Denktaş'ın Hayatı ve Hedefi" başlıklı bir söyleşi düzenledi.



YTB'nin Genel Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, YTB Başkanı Abdullah Eren, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Kıbrıs davasının emektarı ve merhum Denktaş'ın yakın çalışma arkadaşı Işılay Arkan ile çok sayıda dinleyici katıldı.

YTB Başkanı Eren, burada yaptığı konuşmada, YTB'nin 7 kıtada faaliyet gösterdiğini belirterek Kıbrıs gibi stratejik ve manevi anlamda değerli coğrafyalara hem Türkiye hem de YTB'nin ayrı bir önem vermesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs meselesinin Türkiye için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Eren, "Ülke olarak tarih boyunca birçok coğrafyada şehitler verdik. Kıbrıs, yakın dönemde babalarımızın ve dedelerimizin şahitlik ettiği, birçok zorluğun yaşandığı dönemde mücadele edilmiş bir coğrafyadır. Türkiye'nin binbir zorlukla boğuştuğu dönemde, huzuru sağlamak için Barış Harekatı düzenlediği ve şehitler verdiği topraktır Kıbrıs Adası." dedi.

Kıbrıs'ın sadece coğrafi olarak Türkiye'ye yakın olmadığını belirten Eren, tarihi ve kültürel olarak da Türkiye ile Kıbrıs arasında önemli bir bağın bulunduğuna dikkati çekti.

Eren, Rauf Denktaş'ı bir hürriyet ve adalet davasının yılmaz savunucusu olarak tanımlayarak onun 24 yaşındayken Ada'nın Yunanistan'a ilhakına (ENOSİS) karşı yaptığı bir konuşma sonrasında geleceğin lideri olacağını belli ettiğini hatırlattı.

- "Denktaş çok fazla kimliği içinde barındıran birisiydi"

Denktaş'ın ömrü boyunca Kıbrıs davasına hizmet ettiğini söyleyen Eren, konuşmasına şöyle devam etti:



"Denktaş vefat ederken bile hasta yatağında kendisinden sonra gelenlere bağımsızlık vasiyetini iletti. Çok çileli bir hayatı vardı. Denktaş siyasetçi olmasının yanı sıra bir baba, eş, şair, yazar, fotoğrafçı ve hukukçu gibi çok fazla kimliği içinde barındıran birisiydi. Hakikaten ortada bir dava varsa, bu davayı sahiplenecek dava adamlarına ihtiyaç vardır. Türkiye'nin çok fazla sahiplenecek davası var. Biz YTB olarak Türkiye'nin asli misyonunu taşıyan kurumlardan birisiyiz. Bu kurumda çalışmak da bir dava meselesi. Biz, bu bilinçle hizmet etmeye çalışan bir kurumuz."



Eren, vefatının 7. yılında Rauf Denktaş için Allah'tan rahmet dileyerek YTB'nin 2019'da Kıbrıs'a ayrı bir önem vereceğini sözlerine ekledi.

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de 7 yıl önce vefat eden Rauf Denktaş, 35 yıl önce vefat eden Fazıl Küçük ve Kıbrıs mücadelesi uğruna hayatını kaybetmiş tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diledi.

- "Yeni müzakere olacaksa ucu açık olmaması gerekiyor"

Rauf Denktaş'ın hayatını, Kıbrıs Türklerinin mücadelesine adadığını söyleyen Köprülü, onun hala kalplerdeki yerini koruduğunu vurguladı.



Köprülü, yaklaşık 50 yıldır süren Kıbrıs müzakerelerinin 2017'de İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında yürütülen Kıbrıs Konferansı'yla sona erdiğini belirterek "Kıbrıs Türk tarafının yapıcılığına rağmen, Rumlar Kıbrıslıların eşitliğini kabul etmemiştir. Kıbrıslı Rumlar ellerindeki siyasi gücü ve ekonomik refahı Türklerle paylaşmak istememektedirler. Rumların bu mantalitesi değişmedikçe Kıbrıs Adası'nda barış zordur. Şu anda müzakere yok. Yeni müzakere olacaksa ucu açık olmaması gerekiyor." dedi.

Merhum Denktaş'ın dava arkadaşı Işılay Arkan da Denktaş'ın gerçekten bir dava adamı olduğu ve bu uğurda ailesini bile ikinci plana attığını belirtti.



Denktaş'ı anlatmanın kolay olmadığını ifade eden Arkan, onun Türkiye ve Kıbrıslı Türkler için unutulmayan liderler arasında olduğuna dikkati çekti.



Arkan, Denktaş ile birçok anısının olduğunu söyleyerek "Kendisiyle birçok hatıramız oldu. Bir gün Denktaş Kıbrıs dışındayken oğlunun ameliyat olması gerekiyordu. Dava arkadaşı olarak ben oradaydım. Ameliyat Denktaş olmadan gerçekleşti ve çocuğu vefat etti. Bu olaydan sonra birçok dedikodu çıktı ama o geldi ve acısını benimle göğüsledi." dedi.

Denktaş'ın büyük oğlu Raif'in ölümünün kendisini derinden etkilediğini belirten Arkan, onun Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okuyarak acısını hafifletmeye çalıştığını söyledi.

- "Denktaş bağımsız ama Türkiye'ye bağlı bir Kıbrıs isterdi"

Arkan, Rauf Denktaş'ın "Kıbrıslılık" kavramını kabul etmediğini dile getirerek "Denktaş her zaman bağımsız ama Türkiye'ye bağlı bir Kıbrıs isterdi. O, Türkiye'siz hiçbir şeyin kazanılmayacağına inanırdı. Türkiye'de hangi parti olursa olsun onlarla iyi geçinilmesi gerektiğini söylerdi.” ifadelerini kullandı.



Arkan, Denktaş ile ilgili anılarına şöyle devam etti:

"Denktaş'ın koruması yoktu ve o tek gezerdi. O halkçı birisiydi. Elinde fotoğraf makinesiyle gezerdi. Onun kapısı hiç kapanmazdı ve derdi olan herkes Denktaş'a giderdi. Eğitim ve öğretime de çok önem veren birisiydi. Gerçekten iyi bir insandı. Onun tek hedefi bağımsız ve Türkiye'ye bağlı bir Kıbrıs oluşturmaktı."



Söyleşi, YTB Başkanı Eren'in Arkan ile Köprülü'ye plaket vermesiyle son buldu.



