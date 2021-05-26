YTB’den gurbetçilere uyarı: Yanınızda 10 Bin Euro’dan fazla para varsa beyanda bulunun

Türkiye’ye gelirken yanlarında 10 bin Euro’dan fazla para bulunduranların, bu paralarını mutlaka gümrüklere beyan edilmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Uyarıyı, Türkiye Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yaptı.

Özellikle geçen sene yanında bu kadar veya daha çok para bulunduğu hâlde gümrüklerde beyanatta bulunmadığı için çok sayıda Türkiye kökenli kişinin parasına ya el konulmuş ya da ceza kesilmişti. YTB bu gibi olaylara karşı uyarılarda bulundu,

Türkiye’ye Gelirken Yanında Nakit Para Bulunanlar Dikkat! Başlığı altında yayımlanan uyarıda “Gümrüklerden geçerken yanınızda 10 bin avro ve üzeri nakit para varsa mutlaka yazılı beyanda bulunun.” denildikten sonra paraların beyan edilmesi için geçilen ülkenin gümrük kontrolüne varır varmaz ‘nakit para beyan formu’ istenilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Geçilen her ülke gümrüğünde ayrı beyan formu doldurulmasının gerekli olduğuna dikkat çekilen uyarıda gümrüklerde beyan edilmeyen paranın tamamına el konulabileceğini unutulmaması istendi. Açıklamada ayrıca, “Beyanda bulunulan nakit paradan vergi ya da harç alınmaz.” denildi.

YTB açıklamasında aşağıdaki konulara yer verildi:

Beyanı zorunlu nakit para

AB ülkeleri ve Türkiye güzergahındaki ülkelerde 9.999 Euro üzeri ya da buna eşdeğer dövizi beyan etmeden taşımak yasaktır. Çek ve senet gibi ödeme araçları da nakit para olarak sayılır.

Birlikte yolculuk edenler

Birlikte seyahat edenlerden her bir kişi için 10.000 avroya kadar nakit para bulundurma hakkı vardır. Ancak;

10.000 avroyu geçmeyecek kadar paranın her bir kişinin kendi üzerinde ya da kendi kişisel eşyası arasında bulunması gerekir. Aksi halde para kimin üzerinde bulunursa o kişiye ait kabul edilmektedir.

Türkiye güzergahı üzerindeki ülkelerin bazılarında, yanında nakit para bulunduran kişinin ülke kanunlarına göre yetişkin sayılması (çoğu ülke bakımından 18 yaşını tamamlamış olmak) şartı aranmaktadır.

Gümrüklerde nakit para beyanı nasıl yapılır?

10.000 avro ve üzeri nakit parayı yanında taşıyan kişilerin, sınırından geçtikleri ülkenin gümrük kapılarında yazılı olarak beyanda bulunmak için gümrük memurlarından ‘nakit para beyan formu’ talep ederek bu formu doğru şekilde doldurmaları gerekmektedir. Yazılı olarak beyan edilmeyip gümrük memurlarının kişi ve eşyalara yönelik detaylı aramasında tespit edilen para, beyan edilmemiş para olarak kabul edilir.

Her ülke dilinde ayrı ayrı hazırlanmış ‘nakit beyan formları’na https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls/how-declare_en adresinden de ulaşılabilir.

Beyan edilen nakit paradan harç ya da vergi alınır mı?

Ülke sınırlarından geçerken beyanda bulunulan 10.000 avro ve üzerindeki nakit para için herhangi bir ceza uygulaması olmadığı gibi harç ya da vergi alınması da söz konusu değildir.

Beyanda bulunmamanın sonuçları:

Bütün Paraya El Koyma Hakkı