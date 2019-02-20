YTB’den Gökoğuzlu miniklere eğitim seti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından, Gökoğuz Yeri özerk bölgesindeki kreş ve anaokulları için hazırlanan eğitim setleri minik ellere teslim edildi.

YTB tarafından Gökoğuz Yeri özerk bölgesinde bulunan kreş ve anaokulları için hazırlanan eğitim setleri, Gökoğuzlu miniklere teslim edildi. Çift dilli eğitim setlerinin içinde; hikaye kitapları, şiir kitapları, ders kitapları, şarkılar ve farklı temalarda eğitici kartlar bulunuyor.

Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar büyük bir coğrafyadaki soydaş ve akraba toplulukların yoğun ve sıcak ilişkilerinin yeniden canlanması için çalışmalar yürüten YTB, eğitimden kültüre, akademiden sanata, işbirliğinden sanata birçok alanda projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Eğitim setlerinin ilk örnekleri, geçtiğimiz aylarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moldova ziyareti sırasında, Moldovaca ve Gökoğuz Türkçesinde bastırılan eğitim materyallerinin devamı Gökoğuz Yeri’ndeki okullara ulaştırıldı. Bölgedeki kreş ve anaokullarına gönderilen eğitim setlerinin içinde Gökoğuzlu minikler için, hikaye kitapları, şiir kitapları, ders kitapları, bölgeye özgü şarkılar ve farklı temalarda eğitici kartlar bulunuyor. Gökoğuz Yeri’ne ulaştırılan materyaller arasında öğrenciler için eğitim setlerinin yanı sıra öğretmenler için de yardımcı materyaller yer alıyor.