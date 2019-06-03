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YTB’den dünyanın dört bir yanında "Gönül Coğrafyası Buluşmaları"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) dünyanın dört bir yanında düzenlediği iftar programları ile on binlerce vatandaş ve soydaş, Ramazan ruhunu birlik ve beraberlik içinde yaşadı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:56
YTB’den dünyanın dört bir yanında "Gönül Coğrafyası Buluşmaları"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) dünyanın dört bir yanında düzenlediği iftar programları ile on binlerce vatandaş ve soydaş, Ramazan ruhunu birlik ve beraberlik içinde yaşadı.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar, uluslararası öğrenciler ve Türkiye mezunlarını düzenlediği iftar programlarıyla bir araya getirdi. Türk sahne sanatları, sema gösterileri, tiyatrolar ve birçok geleneksel oyunların yer aldığı iftar programlarında minikler için de çeşitli gösteriler sahnelendi. Avrupa, Balkanlar, Batı Trakya, Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve KKTC’nin farklı şehirlerinde düzenlenen iftar programlarında birlik ve beraberlik ruhu yaşandı. YTB tarafından Ramazan ayında Makedonya, Kosova, Batı Trakya, Hollanda, Fransa, Belçika, Norveç, İsveç ve Almanya’nın farklı şehirlerinde iftar sofraları kuruldu. Bunların yanında Avrupa’nın birçok şehrinde YTB’nin programlarına katılan gençlerle “Gençlik İftarları” gerçekleştirildi. “Gönül Coğrafyaları Kültür Buluşmaları” kapsamında ise on binlerce soydaş iftar sofrasında buluştu. Gerçekleştirilen programlarda da iftar sonrası Türk sanat ve kültürünün tanıtıldığı, Hacivat-Karagöz oyununun ve çocuklara yönelik tiyatroların sergilendiği çeşitli faaliyetler yer aldı.


YTB tarafından Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları kapsamında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Fırat Kalkanı ile Zeytindalı Harekâtı bölgesinde de iftar programları düzenlendi. Bu programlarda da bölge halkı ile yetim ve öksüzler bir araya geldi.



Uluslararası öğrenciler ve mezunlar iftar sofrasında buluştu


YTB ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin Ankara’da öğrenim gören uluslararası öğrenciler için başlattığı “Gönül Coğrafyası İftarları” da Ramazan ayı boyunca devam etti. İftarlarda, evlerinden binlerce kilometre uzaktaki öğrenciler aynı sofrada buluştu. Öğrenciler, program sayesinde kendi ülkelerini tanıtma fırsatı da yakaladı. Programda her gün farklı ülkenin kültürüne yer verilirken, o ülkeye ait yöresel lezzetler de öğrencilere ikram edildi.


YTB’nin Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen Türkiye mezunları da yaşadıkları şehirlerde düzenlenen iftar programlarına katıldı. Somali, Kosova, Arnavutluk, Filistin, Türkiye ve Tataristan’da Türkiye Mezunları Derneklerinin düzenlediği programlarda mezunlar Ramazan ayını kardeşlik ruhu içinde geçirdi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:56
  1. kültür
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