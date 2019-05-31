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YTB'den Arnavutluk'ta iftar programı

31 Mayıs 2019 Cuma 00:15
YTB'den Arnavutluk'ta iftar programı

TİRAN (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da iftar programı düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde, Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) iş birliğinde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'nün yanı sıra milletvekilleri, yerel yönetim temsilcileri ve YTB temsilcileri ile Türkiye'deki okullardan mezun Arnavut öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak son 15 yılda yüksek öğrenim kalitesi ve eğitim disiplinlerinde çok önemli bir çeşitlilik ve çok önemli bir gelişme katettiklerini belirterek, Türkiye'nin yüksek öğrenimindeki kalitesinin yükselmesinin, Türkiye'yi akademik çalışmalar bakımından sadece bölgesinde değil dünyanın pek çok coğrafyasında bir cazibe merkezi haline getirdiğini vurguladı.

Türkiye'deki okullardan mezun olmuş Arnavut vatandaşlarına, TÜMED'e üye olmaları çağrısında bulunan Yörük, şöyle devam etti:

"Arnavutluk'a geldiğim tarihten bu yana da çok büyük bir keyifle gözledim ki Arnavut kardeşlerimize üniversitelerinin kapılarını açmakla Türkiye doğru işler yapmış. Şu an memnuniyetle görüyorum ki Türkiye'den okullarından mezun olmuş Arnavut kardeşlerimiz şu an bu akşam aramızda bulunan veya bulunmayan çok önemli, çok yüksek şahsiyetler de yetiştirmiş. Bu mezunlar büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki bugün Arnavutluk'un devlet yönetiminde, üst düzey kademelerde, Arnavutluk'un siyasetinde, Arnavutluk'un yerel yönetimlerinde, Arnavutluk'un sanat dünyasında, Arnavutluk'un akademik dünyasında, iş dünyasında şu an çok önemli işlevler görüyorlar.".

YTB temsilcisi Emrullah Bülbül de YTB Başkanı Abdullah Eren'in selamını ileterek, 2019 yılında Türkiye Bursları kapsamında 160 ülkeden 145 bin başvuru aldıklarını ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası öğrencilerin tercih ettiği bir eğitim cazibesi haline geldiğini dile getiren Bülbül, en büyük amaçlarının Türkiye'ye en nitelikli öğrencileri çekme olduğunu kaydetti.

Bülbül, "Mezun derneğimizin (TÜMED) yapacağı çalışmalara katkılarınızı sunmanızı rica ediyoruz." dedi.

TÜMED Başkanı Egert Haxhiu ise "Ramazan paylaşmak, birlik, beraberlik anlamlarını taşıyan mübarek bir aydır. Biz de bugünlerde Büyükelçiliğimizin ve YTB'nin son derece anlamlı destekleriyle Türkiye mezunları arkadaşlarımızla bir araya gelmeyi arzu ettik. Bu birlik ve beraberliğin geleceğe taşınması dileğiyle ramazanınızı tebrik ediyor ve ibadetlerinizin kabulünü Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 00:15
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