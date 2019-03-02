YTB'den 11. İnsan Hakları Eğitim Programı sertifika töreni

STRAZBURG (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen 11. İnsan Hakları Eğitim Programına katılan gençlere hitap ederek, "Sizlerin değişik ülkelerden gelerek bu eğitimi tamamlamış olmanız geleceğimiz açıdan önem taşıyor. Kültürel ve sosyolojik varlığımızı ve istikbalimizi temin etme bakımında son derece önemlidir." dedi.



YTB tarafından Strazburg’da düzenlenen insan hakları eğitim programına katılan öğrencilere sertifikaları törenle verildi. Strazburg DİTİB'de yapılan törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener katıldı.

Dursun, burada yaptığı konuşmada, "Dışişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çeşitli ülkelerden gelen gençlerin bir araya gelmesi neredeyse tarihi bir olay. Bu etkinlik bizim çok önceden yapmamız gereken tarihi bir olaydır." dedi.



İstanbul’da inşaatı devam Çamlıca Camii’nin bünyesinde Topkapı Sarayı kadar önemli olan İslam Medeniyeti Müzesi’nin kurulacağını belirten Dursun, Topkapı Sarayı’nda sergilenmeyen eserlerin bu müzede yer alacağını kaydetti.



Dursun, burada cami ve müzenin bir arada olduğu bir konseptin oluştuğunu söyledi.



Bunun bir örneğinin İngiltere’de hazırlandığını dile getiren Dursun, "Sizlerin değişik ülkelerden gelerek bu eğitimi tamamlamış olmanız geleceğimiz açıdan önem taşıyor. Kültürel ve sosyolojik varlığımızı ve istikbalimizi temin etme bakımında son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.



Dursun, YTB'nin bu açıdan önemli bir kurum olduğunu vurguladı.



Esener de bu etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.



Gençlerin arasında Dışişleri Bakanlığın bünyesine kazandırılması gereken kişilerin bulunduğunu kaydeden Esener, eğitim ve diğer konularda gençlere yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.



Konuşmaların ardından Dursun, Esener ve Paçalı, öğrencilere sertifikalarını verdi.

Strazburg'da 3 Mart'a kadar sürecek 11. İnsan Hakları Eğitim Programı kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli uzmanlar tarafından ayrımcılık, nefret suçları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapısı ve başvuru usulü gibi konularda teorik eğitim verilecek.



Program kapsamında ayrıca Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar ziyaret edilecek. Eğitim programı birçok ülkeden gelecek katılımcılar arasında ağ oluşturma fırsatı sunacak. Programa 10 ülkeden 56 üniversite öğrencisi katıldı.







