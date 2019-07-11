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YTB yabancı bürokrat ve akademisyenlere Türkçe öğretiyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından farklı ülkelerdeki kamu görevlisi, diplomat, gazeteci, subay, bürokrat, araştırmacı ve akademisyenlere yönelik düzenlenen “Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı”nın (KATİP) kapanış töreni gerçekleşti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:31
YTB yabancı bürokrat ve akademisyenlere Türkçe öğretiyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından farklı ülkelerdeki kamu görevlisi, diplomat, gazeteci, subay, bürokrat, araştırmacı ve akademisyenlere yönelik düzenlenen “Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı”nın (KATİP) kapanış töreni gerçekleşti. Törende 30 ülkeden 38 katılımcı, 10 aylık eğitimlerinin ardından sertifikalarını alarak mezun oldu.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının “Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı” (KATİP) kapsamında, 30 ülkeden Türkçe öğrenimi bursu almaya hak kazanan kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyenler 10 aylık eğitimin ardından bugün sertifikalarını alarak mezun oldu. YTB’de düzenlenen sertifika programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Gine’nin Ankara Büyükelçisi Dauda Bangoura ve YTB Başkanı Abdullah Eren katıldı. Program kapsamında ayrıca kültür gezileri, klasik sanat seminerleri ve atölye çalışmalarıyla tecrübe paylaşımı elde edildi.



Türkçe diplomasi ve bürokraside önemli bir nokta


Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, kamu görevlileri ve akademisyenlerin ülkemizde Türkçe öğrendiği KATİP programının yalnızca Türkiye’nin tanıtımına yönelik değil, aynı zamanda 30 ülkenin birbiriyle kaynaşmasına vesile olacağını aktardı. Türkçenin öğrenilmesinin bürokraside ve diplomaside büyük katkıları olacağını belirten Çam, “Ön yargıların kırılması ve iletişiminin arttırılması bizzat o ülkelerde yaşayarak, ilişkiler kurarak ve dostluklar edinilerek sağlanır. Bundan sonraki süreçte bu çalışmaları ve gayretleri boşa çıkarmamalıyız. Dil öğrenmek çok kıymetli bir şey. Özellikle Türkçenin öğrenilmesi gerek bürokraside gerek diplomaside sizlere büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye, kuzey-güney ve doğu-batıyı birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktası. Dolayısıyla Türkçe konuşabilen bir bürokrat, diplomat ve akademisyen her zaman önemli noktada olacaktır. Bu yüzden Türkiye’deki kazanımlarınızı kaybetmemeniz çok önemli” diye konuştu.


Türkçenin aynı zamanda kültürlerin faklı toplumlara açılmasına yardımcı olacağına dikkat çeken Çam, “Ülkelerin birbirine yaklaşmasını sağlamamız gerekir. Ülkeler arasında birtakım iniş, çıkışlar ve yaklaşımlar olabilir. Bunlar hiçbir zaman kültür, sanat ve ilim dünyasına etki etmemelidir. Türkçe aynı zamanda kendi kültürünüzün başka dünyalara yayılmasına da zemin hazırlayacaktır” dedi.



"Dünya barışına ve ülkeler arası ilişkilere katkılar sağlıyoruz"


YTB Başkanı Abdullah Eren ise KATİP programıyla tecrübe paylaşımlarının elde edildiğini vurguladı. Başkan Eren şunları kaydetti:


“Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz bu program ile dünyanın her tarafından, farklı coğrafyalardan, farklı kıtalardan kariyerlerinin ortasında çeşitli alanlarda çalışan kişileri Türkiye’ye getiriyoruz. Katılımcılarımız Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile insanımızın misafirperverliğini görme fırsatı buluyorlar. YTB olarak bu tür programları, gelinen ülke ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve dünya barışına katkılar sağlamak amacıyla yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda programların ve katılımcıların sayısını da arttıracağız.”

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:31
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