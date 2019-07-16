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YTB Türkiye stajları programının 2019 dönemi başladı

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan ve eğitimlerine bulundukları ülkelerde devam eden genç vatandaşlara yönelik düzenlenen ‘Türkiye Stajları’ programının bu yılki açılış toplantısı gerçekleştirildi.

16 Temmuz 2019 Salı 15:35
YTB Türkiye stajları programının 2019 dönemi başladı

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan ve eğitimlerine bulundukları ülkelerde devam eden genç vatandaşlara yönelik düzenlenen ‘Türkiye Stajları’ programının bu yılki açılış toplantısı gerçekleştirildi. Program ile birlikte genç vatandaşlar, Türkiye’nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında bir ay boyunca staj yapma imkanı bulacak.


Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan ve eğitimlerine de yine bulundukları ülkelerde devam eden genç vatandaşların Türkiye ile olan sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla her yıl ‘Türkiye Stajları’ programı düzenleniyor. Program ile genç vatandaşlar, Türkiye’deki kamu kurumlarında staj imkânı bularak hemkurumların işleyişini yakından tanıyor hem de birbirleriyle olan iletişimlerini güçlendiriyor. Staj programı sayesinde gençler aynı zamanda Türkçe yeterliliklerini de arttırıyor.


Yedinci dönemi gerçekleştirilen program ile birlikte şimdiye kadar 400 genç Türkiye’deki stajlarını tamamladı. Bu yıl ise 9 ülkeden 69 genç Türkiye’nin çeşitli kurumlarında 1 ay boyunca staj yapacak. Program kapsamında düzenlenecek olan gezilerle de gençler Türkiye’nin tarihi ve kültürel yerlerini yakından keşfedecek.


Programın açılış toplantısında konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB’nin yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek için kurulduğuna dikkat çekti. Başkan Eren, bu kapsamda yurt dışında yaşayan vatandaşların kimliklerinin korunması ve bulundukları toplumlara aktif katkı sunmaları için pek çok çalışma yürüttüklerini kaydetti. Bu bağlamda da YTB’nin çalışmaları arasında gençlere yönelik faaliyetlere büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Eren, çeşitli programlarla bu yıl 10 bin genci Türkiye’ye getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Türkiye Stajları programı sayesinde gençlerin Türkiye’deki kamu kurumlarını yakından tanıma imkânı bulacağını ve Türkiye ile bağlarını da tazeleyeceklerini ifade eden Başkan Eren, staj döneminin hayırlı olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:35
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