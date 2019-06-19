YTB sıla yolundaki Türk vatandaşlarının yanında

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye'ye tatile gelen yurt dışındaki Türk vatandaşlarını Sırbistan'da karşılıyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB, İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle bu yaz döneminde sıla yoluna düşen yurt dışındaki Türk vatandaşlarını ilk kez Türkiye sınırlarının ötesinde Sırbistan'daki sınır kapılarında karşılamaya başladı.

YTB yetkililerine sınır kapılarında Türk polisi de eşlik edecek.

Uygulamanın hayata geçirilmesine ilişkin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşımda bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, "Avrupa'daki vatandaşlarımız bu yaz inşallah ülkemize daha rahat bir ulaşım imkanı bulacak. İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle ilk kez sıla yolundaki vatandaşlarımızı kendi polisimiz, kendi görevlilerimiz ve Türkçe-Sırpça bilen öğrencilerimizle Sırbistan'daki sınır kapılarında karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Eren, ramazan ayı içerisinde Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleştirilen iftar programında yaptığı konuşmasında, söz konusu uygulamanın müjdesini vererek, "Bu izin sezonunda Türkiye'ye seyahat eden Avrupa'daki vatandaşlarımız için Sırbistan sınırında Türk polisi, YTB görevlileri ve YTB'nin uluslararası öğrencileri olacak." açıklamasında bulunmuştu.

- Her türlü ihtiyaç için destek

Yurt dışından Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları için önceki yıllarda Türkiye'deki sınır kapılarında karşılama ve uğurlama törenleri yapan ve bu süreçte vatandaşların yol boyunca duyacakları çeşitli ihtiyaçların temininde bulunan YTB, Türkiye sınırlarının dışında Sırbistan'da karşılama faaliyetlerini başlatarak, bir ilki gerçekleştirdi.

Sırbistan polisinin de eşlik ettiği YTB görevlileri ve Türk polisi, Türkiye yolundaki vatandaşların gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra seyahat güvenliği için çeşitli uyarı ve hatırlatmalarda bulunuyor.

Ayrıca Türkçe ve Sırpça bilen YTB bursiyeri öğrenciler ve yerel personel de iletişim için dil sorunu yaşayabilecek vatandaşlara yardımcı oluyor.

YTB tarafından tahsis edilen ve 7/24 hazır bulunan araçla güzergah boyunca gerçekleşebilecek olumsuz durumlara destek için bulunuluyor.

- Çağrı merkezi hizmeti

Açıklamada, 1 Temmuz itibariyle vatandaşların geçiş güzergahlarından olan Niş yakınlarındaki bir konaklama tesisinde YTB standı ve çağrı merkezi oluşturulacağı, vatandaşların Sırbistan geçişlerinde yaşamış oldukları sorunlar için oluşturulacak +381 63 816 20 30 numaralı hattı arayarak danışmanlık ve yönlendirme hizmeti alabileceği belirtildi.

Karşılama törenlerinin Türkiye'deki sınır kapılarında da gerçekleştirileceği, yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun olarak geldikleri il ve ilçe merkezlerinde de düzenlenecek etkinlikler ile ana vatanda keyifli bir tatil geçirmelerinin hedeflendiği ifade edildi.

Türkiye'den dönüşler için de uğurlama etkinlikleri düzenleyecek olan YTB, dönüş yolunda da İpsala ve Kapıkule sınır kapılarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacağı imkanları sunacak.