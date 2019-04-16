YTB, "Rafadan Tayfa"yı yurt dışındaki Türklerle buluşturmaya devam ediyor

ANKARA (AA) - TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden "Rafadan Tayfa", Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) organizasyonuyla yurt dışında yaşayan Türk çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı ülkelerde yaşayan Türk çocukların dil ve kültür gelişiminde önemli bir işlev gören Türkçe çizgi filmlerinin sevilen kahramanları, Hollanda ve Belçika'nın ardından Fransa, Almanya ve Avusturya'da yaşayan çocuklarla bir araya gelecek.



Buna göre, Avrupa turnesinin ikinci etabında, Rafadan Tayfa ekibi Fransa'da 17 Nisan'da Paris, 19 Nisan'da Lyon, 20-21 Nisan'da ise Strazburg'da çocuklarla buluşacak.

Rafadan Tayfa ekibinin Almanya'daki etkinlikleri 23 Nisan'da Stuttgart, 24 Nisan'da Köln, 25 Nisan'da Duisburg, 26 Nisan'da Hamburg, 27 Nisan'da Hannover, 28 Nisan'da Berlin ve 30 Nisan'da Münih'te olacak.

Ekibin, Avusturya buluşması ise 1 Mayıs'ta Dornbirn ve 3 Mayıs'ta Viyana'da gerçekleştirilecek.









