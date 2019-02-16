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YTB, New York'ta okuma evi açtı

YTB Başkanı Abdullah Eren, New York'ta "Anadolu Okuma Evleri" projesi kapsamında kurulan Mevlana Camisi'ndeki okuma evinin açılışına katıldı

16 Şubat 2019 Cumartesi 02:29
YTB, New York'ta okuma evi açtı

NEW YORK (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, başkanlığın "Anadolu Okuma Evleri" projesi kapsamında New York'taki Mevlana Camisi'nde kurulan okuma evinin açılışını yaptı.

New York Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler ve Long Island'daki Türk vatandaşlarıyla cuma namazı kılan Eren, daha sonra katıldığı açılışta, ABD'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Mevlana Camisi'ne destek verdiklerini bu kapsamdaki çalışmalarından birinin de çift dilli anaokulu olduğunu belirten Eren, "Biliyoruz ki yurt dışında yaşayan çocuklarımız iyi Türkçe öğrenemediği zaman İngilizce’yi veya Almanca’yı, Fransızca'yı çok iyi öğreniyorlar. Çünkü anadil neyse zihin onun üzerinden gidiyor. Sadece ilgili ülkenin dilini öğreniyor, daha sonra Türkçe’yi öğrenmekte zorluk çekiyor." diye konuştu.

Eren, okuma evinin "Anadolu Okuma Evi" projesi kapsamında açıldığını ifade ederek, "Eksik kitaplar da tamamlandığında burada 1001 kitap olacak. Hedefimiz, 2023’e kadar, 1001 tane böyle mütevazı okuma evi açmak." dedi.

YTB’nin ABD’de ve Türkler'in yoğunlukla yaşadığı diğer ülkelerde desteklerini sürdüreceğine işaret eden Eren, yurt dışındaki Türkler'in de desteklerinin önemli olduğunu belirtti.

Din İşleri Ateşesi Dedeler, Eren'e STK'ler adına plaket takdim etti. Daha sonra Eren vatandaşlarla öğlen yemeği yedi.


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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 02:29
  1. Abdullah Eren
  2. Anadolu Okuma Evleri
  3. YTB

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