0553 313 94 23

YTB Kosova'da iftar verdi

25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:55
YTB Kosova'da iftar verdi

PRİZREN (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Mezunlar Birliği (TÜMEB) iş birliğiyle Kosova'nın güneybatısında bulunan Prizren'de iftar programı düzenledi.

"Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" projesi kapsamındaki iftara, YTB Başkanı Abdullah Eren, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, TÜMEB Başkanı Amir Kuleta, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri ve Türkiye mezunları katıldı.

Eren, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kosova'nın kültürel ve tarihi yakınlığının başka ülkelerle kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her zaman Kosova'nın refahı, istikrarı ve huzuru için çalıştığını belirten Eren, "Bugün de Kosova'nın içinde bulunduğu siyasi durum bizleri çok yakından ilgilendiriyor. Biz de kurum olarak, başta burada yaşayan soydaşlarımız olmak üzere Kosova'daki tüm topluluklarla beraber ilişkilerin geliştirilmesine katkı vermeye çalışıyoruz." dedi.

Kamu Yönetimi Bakanı Yağcılar, Türkiye mezunlarının tüm Balkan ülkelerinde olduğu gibi Kosova'da da üst düzey makamlarda bulunduklarını dile getirerek, "(Türkiye Türkiye'den büyüktür) deyimini bu etkinlikte daha iyi görüyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Sakar da Türkiye ile Kosova arasındaki mükemmel ilişkileri Türkiye mezunlarından gelecek destekle daha ileri taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Sakar, "Biz Türkiye Büyükelçiliği olarak Türkiye'de okumuş Kosovalı kardeşlerimizin bu yoldaki faaliyetlerini destekleyeceğiz." diye konuştu.

Yemeğin ardından Şadırvan Meydanı'nda Hacivat ve Karagöz ile çeşitli sahne gösterileri sunuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:55
  1. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
  2. Kosova
  3. Prizren
  4. YTB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya Kral Kupası Valencia'nın
    1. İspanya Kral Kupası Valencia'nın
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2019
    3. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve..
    4. Çaldığı malzemeleri hurdacıya satmaya..
    5. YTB Kosova'da iftar verdi
    6. Bilimsel araştırma ortaya koydu!..
    7. Slovakya ve Çekya AP seçimleri için..
    8. Öğrencilere şiddet uygulayan öğretmene..
    9. Fatih Çukurbostan’da iftar heyecanı
    10. Bakan Selçuk, iftarda vatandaşlarla..
    11. Diyarbakır’ın fethinin 1380’inci..
    12. Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler..
    13. Terör devleti ABD, insani yardım..
    14. Bolu’da 1 kişinin öldüğü feci kaza..
    15. 33. Uluslararası İzmir Festivali başladı
    16. Esad rejimi ve Rusya İdlib’e..
    17. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    18. Hakan Çavuşoğlu’ndan Dağder’e ziyaret
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı ve..
    20. Almanya Kupası'nı Bayern Münih kazandı
    21. 5 bin kişi iftar sofrasında buluştu
    22. Yemen'de 4 yılda 76 bini aşkın mayın..
    23. Binali Yıldırım, Erzincanlılarla..
    24. Milletvekili Fendoğlu, Demiryol-İş..
    25. Sabahattin Önkibar'a yumruklu saldırı
    26. Pendik'te alışveriş merkezinde yangın
    27. Yetimler Kervanından geleneksel iftar..
    28. Erzurumspor, Kayserispor maçına hazır
    29. Galatasaray, şampiyonluk kupasını..
    30. Kahramanmaraş'taki konteyner kentte..
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    Yıldırım: Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı...
    Yıldırım: Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı...

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    Erdoğan önermişti! İlan edildi: Türk dünyasının aksakalı
    Erdoğan önermişti! İlan edildi: Türk dünyasının aksakalı