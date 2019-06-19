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YTB gurbetçileri sınır ötesinde karşılıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), bu yaz Türkiye’ye tatile gelen yurt dışındaki vatandaşları Türk polisi ile birlikte Sırbistan’daki sınır kapılarında karşılıyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
YTB gurbetçileri sınır ötesinde karşılıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), bu yaz Türkiye’ye tatile gelen yurt dışındaki vatandaşları Türk polisi ile birlikte Sırbistan’daki sınır kapılarında karşılıyor.


Uygulamanın hayata geçirildiğine dair paylaşımda bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, ‘‘Avrupa’daki vatandaşlarımız bu yaz inşallah ülkemize daha rahat bir ulaşım imkânı bulacak. İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle ilk kez sıla yolundaki vatandaşlarımızı kendi polisimiz, kendi görevlilerimiz ve Türkçe-Sırpça bilen öğrencilerimizle Sırbistan’daki sınır kapılarında karşılıyoruz’’ dedi.


Eren, geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleştirilen iftar programında yaptığı konuşmada söz konusu uygulamanın müjdesini vererek, "Bu izin sezonunda Türkiye’ye seyahat eden Avrupa’daki vatandaşlarımız için Sırbistan sınırında Türk polisi, YTB görevlileri ve YTB’nin uluslararası öğrencileri olacak" açıklamasında bulunmuştu.


Yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşlar için önceki yıllarda Türkiye’deki sınır kapılarında karşılama ve uğurlama törenleri yapan ve bu süreçte vatandaşların yol boyunca duyacakları çeşitli ihtiyaçların temininde bulunan YTB, İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl bir ilki gerçekleştirerek Türkiye sınırlarının dışında Sırbistan’da karşılama faaliyetlerini gerçekleştirmeye başladı. Sırbistan polisinin de eşlik ettiği YTB görevlileri ve Türk polisi, sıla yolundaki vatandaşların gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra seyahat güvenliği için çeşitli uyarı ve hatırlatmalarda bulunuyor. Ayrıca Türkçe ve Sırpça bilen YTB bursiyeri öğrenciler ve yerel personel de iletişim için dil sorunu yaşayabilecek vatandaşlara yardımcı oluyor. Yine YTB tarafından tahsis edilen ve 7/24 hazır bulunan araçla da güzergâh boyunca gerçekleşebilecek olumsuz durumlara destek için hazır bulunuyor.



7/24 çağrı merkezi


YTB’den yapılan açıklamada, ayrıca 1 Temmuz itibariyle vatandaşların geçiş güzergahlarından olan Niş yakınlarındaki Bosphoros Hotel adlı konaklama tesisinde YTB standı ve çağrı merkezi oluşturulacağı, vatandaşların Sırbistan geçişlerinde yaşamış oldukları sorunlar için oluşturulacak +381 63 816 20 30 numaralı hattı arayarak danışmanlık ve yönlendirme hizmeti alabileceği belirtildi. Karşılama törenlerinin Türkiye’deki sınır kapılarında da gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun olarak geldikleri il ve ilçe merkezlerinde de düzenlenecek etkinlikler ile ana vatanda keyifli bir tatil geçirmelerinin hedeflendiği ifade edildi. Türkiye’den dönüşler için uğurlama etkinlikleri düzenleyecek olan YTB, dönüş yolunda da İpsala ve Kapıkule sınır kapılarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacağı imkanlar sunacak.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
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