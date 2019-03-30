YTB destekli "Köprü Akademi" Projesi

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği tarafından, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle hayata geçirilecek "Köprü Akademi" projesinin açılışı yapıldı.



Üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak "Geleceğinize Fark Katın" sloganıyla hazırlanan projenin açılışı, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (İBU) düzenlendi.

Programa, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin ile Kalkandelen Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Baki ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Başkan Yardımcısı Mehmed Arif, projenin pilot çalışmasını 3 yıl önce sadece makale okumalarıyla yaptıklarını belirterek, "Projemiz bu sene sadece makale okumalarıyla kısıtlı kalmayacak. Aynı zamanda kitap okumaları, seminerler, kültürel geziler ve eğitim kamplarıyla daha zenginleşmiş bir proje sunacağız." dedi.

Arif, amaçlarının ülkedeki Türk gençliğinin toplumda aktif rol alması ve ileriki yıllarda söz sahibi gençlerin yetiştirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

MATÜSİTEB Genel Başkanı Emin de bu projenin iki açıdan gençlere faydalı olacağını dile getirerek, "Birincisi kendi ihtisas alanlarınızda bir adım önde olmanız ve kendinizi daha fazla geliştirme adına makale okumaları sizin için daha önemli olacaktır. İkincisi de bu Köprü Akademi ile kariyer gelişiminizde veya kariyer seçiminizde mutlaka ve mutlaka çok önemli ön tecrübeler olacaktır." diye konuştu.

Projeye katkılarından dolayı YTB ve İBU yetkililerine teşekkür eden Emin, "Bu projeyle maddi ve manevi değerlerimizi pekiştirmek, yeni arkadaşlar edinmek, farklı alanlarda birbirimizi bilgilendirmek, özellikle seminerler ve kitap okumalarıyla gençlerde farkındalık yaratmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Ayden de Köprü Akademi projesinin çok faydalı olacağını ve gençlerin kişisel gelişimine çok önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Sizler, okumaların ötesinde, kişisel gelişiminiz ve kariyer başarılarınızı elde etmeniz noktasında daha farklı etkinliklerle bu akademide üniversiteli olarak bu faaliyete başlamış oluyorsunuz." dedi.

Programda, Köprü Akademi tanıtım videosu izlendi. Kalkandelen Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Baki, "Balkanlarda İslam Medeniyeti" konulu seminer verdi.

Proje ile Üsküp'te yaşayan başarılı ve yetenekli Türk gençlerini tespit etmek, manevi ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak, Türkiye ile irtibatlarını güçlendirmek ve bölgede benzer nitelikteki Türk gençlerin bir arada bulunmalarını sağlayarak toplumsal bir dinamik oluşturmak hedefleniyor.



Proje kapsamında 40 üniversite ve yüksek lisans öğrencisi, 6 ay içinde 10 kitap okuması ve tahlili, ihtisas alanlarına göre makale okumaları, 9 düşünce ve tarih semineri, 9 kişisel gelişim semineri ve yurt içi ile yurt dışı gezilerine katılacak.