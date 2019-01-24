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YTB burs başvurusu 2019 Türkiye bursları Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Burs tarihleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesinin ardından, uluslararası öğrencilere özel "Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Burs Programı"nı ilan etti. Peki, YTB burs başvurusu 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Burs tarihleri ne zaman?

24 Ocak 2019 Perşembe 15:42
YTB burs başvurusu 2019 Türkiye bursları Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Burs tarihleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesinin ardından, uluslararası öğrencilere özel "Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Burs Programı"nı ilan etti. Peki, YTB burs başvurusu 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Burs tarihleri ne zaman?

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesiyle çalışmalara başlayan kurum, İslam bilim tarihi alanında kıymetli faaliyetlerde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına özel bir burs programı ilan etti. YTB tarafından yürütülen ve uluslararası öğrencilerin Türkiye'de burslu olarak eğitim almalarına imkan sağlayan Türkiye Bursları kapsamında ilan edilen burs programı, Türkiye'de bilim tarihi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin başvurusuna açık olacak. 

YTB başvuruları nereden yapılacak?

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (IBTAV) ile birlikte ortak yürütülecek programa başvurular 20 Şubat 2019 tarihlerinde son bulacak. Başvurular www.turkiyeburslari.gov.tr adresi üzerinden alınacak ve programa kabul edilen adaylar her yıl iki defa ilave teşvik bursuyla da ödüllendirilecek.

Cumhurbaşkanı Genelgesi'nin ardından yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde yer almak için çalışmalar yürüten YTB, Prof. Dr. Sezgin'i ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak adına sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle çeşitli protokoller imzalamıştı.

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:42
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