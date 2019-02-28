YTB Başkanı Eren, Paris'te

PARİS (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk öğrencilere kültürel dersler veren Lale Eğitim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslar için Paris'te bulunan Eren, 5 yıldır Paris ve çevresindeki 400 kadar Türk öğrenciye kültürel ve okul öncesi eğitim veren Lale Eğitim ve Kültür Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.



Sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet eden Eren, ziyaret vesilesiyle merkezin hatıra defterini imzaladı.



Eren, ayrıca eğitim faaliyetleri ile ilgili merkezin Başkanı Yasin Öktem ve öğretmenlerden bilgi aldı.



Burada kısa bir konuşma yapan YTB Başkanı Abdullah Eren, "Gençleri geleceğe sağlam bir zeminde hazırlamak için dernek ve sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç var ve Lale Eğitim Kültür Merkezi de bunlardan birisidir." dedi.



Eren, yurtdışındaki Türk derneklerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.



Öktem ise Eren'e ziyareti nedeniyle plaket sundu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ziyaret sırasında, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Murat Demirkan da hazır bulundu.

YTB Başkanı Eren, bugün ayrıca Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Paris Üniversiteliler Başkan Yardımcısı Stefano Bosi ile de görüştü. Görüşmelerde, öğrenci hareketliliğine dair iş birliği imkanları ele alındı.

Bu akşam Paris Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya gelecek Eren, dün de YTB'nin Strazburg'ta düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Programı'na katılmıştı.



Kentte 3 Mart'a kadar sürecek 11. İnsan Hakları Eğitim Programı kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli uzmanlar tarafından ayrımcılık, nefret suçları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapısı ve başvuru usulü gibi konularda teorik eğitim verilecek.

Program kapsamında ayrıca Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar ziyaret edilecek. Eğitim programı birçok ülkeden gelecek katılımcılar arasında ağ oluşturma fırsatı sunacak. Programa 10 ülkeden 56 üniversite öğrencisi katıldı.



