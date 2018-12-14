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YTB Başkanı Eren AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı

14 Aralık 2018 Cuma 09:27
YTB Başkanı Eren AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eren, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Eren, Halil Fidan'ın çektiği Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO), Afrin ilçe merkezinin tümüyle ele geçirilmesinin ardından sürdürdüğü güvenlik çalışmalarını ve ilçe merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı çekilmesini gösteren "Türk Bayrağı Afrin'de" isimli fotoğrafa oy verdi.

Eren, "Bu, bence 2018'in en önemli olayı ve fotoğrafı. Afrin operasyonu çok başarılı bir operasyondur, Türkiye çok önemli bir iş yaptı." diye konuştu.

YTB Başkanı Eren, yaşam kategorisinde ise foto muhabiri Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Eren, yerli İnsansız Hava Aracının (İHA), Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla objektiflere takıldığı fotoğrafı seçti.

Yerli İHA'nın ortaya çıkış sürecini yakından bildiğini söyleyen Eren, "Bu fotoğrafın ardındaki büyük hikayeyi son dört yılda yakından tanık olma imkanım oldu. Bayraktar ailesi, Özdemir Bayraktar, Canan Bayraktar, Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Bayraktar hakikaten bir başarı hikayesidir. Kendi içinde çok güçlü bağları olan başarılı bir ailedir. Bu işin arkasında 25, 30 yıllık bir hikaye var. Bu uçakların bu hale gelmesi drone, sonra helikopter, sonra mini İHA'lar, daha sonra da TB 2 dediğimiz İHA ve sonrasında Silahlı İnsansız Hava araçları (SİHA) ve şimdi de Akıncı. Bu fotoğraf, Türkiye'nin ilk yüzde yüze yakın oranda yerli ve milli savaş uçağının güzel bir görüntüsü. Arkasındaki hikayeyi de bildiğim için buna oy veriyorum." diye konuştu.

Kendisinin Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olduğunu ve son yıllarda geleneksel sporlara halkın ilgi gösterdiğini belirten Eren, spor kategorisinde, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen kök boru, atlı okçuluk, cirit, güreş müsabakaları ve geleneksel oyunların yer aldığı etkinliklerden bir anı anlatan "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafı beğendi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:27
  1. AA
  2. yılın fotoğrafları
  3. YTB Başkanı Abdullah Eren

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