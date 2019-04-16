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YTB Başkanı Abdullah Eren: "KKTC’nin ve Kıbrıs Türklerinin bizim için çok ayrı bir yeri var"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğiyle KKTC’de 8 bölgede “İyilik Festivali” düzenlendi.

16 Nisan 2019 Salı 13:02
YTB Başkanı Abdullah Eren: "KKTC’nin ve Kıbrıs Türklerinin bizim için çok ayrı bir yeri var"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğiyle KKTC’de 8 bölgede “İyilik Festivali” düzenlendi. Önümüzdeki süreçte Kıbrıs’a ayrı bir parantez açacaklarını ifade eden YTB Başkanı Abdullah Eren, “KKTC’nin ve Kıbrıs Türklerinin bizim için çok ayrı bir yeri var. Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz” dedi.


YTB Başkanı Abdullah Eren, festival ve resmi görüşmeler dolayısıyla KKTC’ye ziyarette bulundu. ‘İyiliğe Sen de Tohum Ek’ diyerek Kıbrıs’ın 8 şehrinde İyilik Festivali düzenlediklerini belirten YTB Başkanı Eren, yoğun ilgiden dolayı Kıbrıslılara teşekkür etti.Program kapsamında TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa karakterleri Kıbrıslı miniklerle buluşurken, ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici de eserleriyle katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Başkan Eren ayrıca Kıbrıs ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelen Eren, Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile de resmi birer görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde işbirliği imkânları değerlendirilerek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmeler esnasında YTB Başkanı Eren, Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Davası’nın kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirtirken, Kıbrıslı Türklere nasıl katkı yapabilecekleri ve iki ülkenin (Türkiye-KKTC) ilişkilerinin gelişmesi için katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi. Başbakan Erhürman ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın önemli bir kurum olduğunu söyleyerek YTB’nin tüm dünyadaki Türklerle bağlantısı olduğuna işaret etti.


Kıbrıslı minikler ’İyilik Festivali’nde doyasıya eğlendi


Festival kapsamında; konser, dans gösterimi, akrobasi gösterisi, dijital oyunlar ve TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa etkinlikleri izleyicilerle buluştu. İyilik Festivali’nde Kıbrıslı minikler Rafadan Tayfa ile doyasıya eğlendi. Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ise izleyicilere müzik ziyafeti sunarken akrobasi gösterileri de büyük beğeni topladı. Ayrıca festivale katılan çocuklara, geçtiğimiz ocak ayında yapılan Rafadan Tayfa Sinema Günleri’nde ilkokul öğrencilerin çizdiği ve kitap haline getirilerin “iyilik resmi kitabı” ile “iyilik tohumları” hediye edildi.


Önümüzdeki süreçte Kıbrıs’a ayrı bir parantez açacağız


Program kapsamında Başkan Eren ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Vakıflar İdaresi’nin 448. kuruluş ve Kıbrıs Türk idaresine geri alınışının 63. yıldönümü çerçevesinde Vakıflar Haftası’nda düzenlenen ’iyilik’ temalı törene de katıldı. Törende KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından YTB Başkanı Abdullah Eren’e katkılarından ötürü teşekkür takdimi oldu.


YTB Başkanı Eren, ziyaret ve festivale dair yaptığı değerlendirmelerinde Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için ellerinden geleni yapmaya gayret edeceklerini ifade etti.


Eren,bu kapsamda bölgeye yönelik projeler gerçekleştireceklerini söyledi. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Eren, “KKTC’nin ve Kıbrıs Türklerinin bizim için çok ayrı bir yeri var. Hem Türkiye dış politikasında hem de kurumumuzun faaliyetleri arasında önemli bir yeri var. Kurum olarak bizler de, desteğimiz ile KKTC’nin 8 bölgesinde yapılacak iyilik festivallerine destek olalım dedik. Önümüzdeki süreçte Kıbrıs’a ayrı bir parantez açacağız. Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Çok daha güzel projelerle Kıbrıs’ta olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 13:02
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