YTB Başkanı Abdullah Eren Avusturya'da

VİYANA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, 3 gün sürecek Avusturya ziyaretinin ilk gününe Türk kurumları ve çeşitli derneklere yaptığı ziyaretlerle başladı.

Eren, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım ile görüştükten sonra YTB ve Viyana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği iş birliğiyle hayata geçirilen "Çocuklarımız İçin El Ele Projesi" kapsamında Bildung Integration Lernen (BIL) derneğini ziyaret etti.

Avusturya'da eğitim gören 7-16 yaşlarındaki çocuklar ve ailelerinin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin çalışmalar yürüten BIL derneğinin yetkililerinden bilgi alan Eren, burada ailelerle görüş alışverişinde bulundu.

Çocuklara hediyeler dağıtan Eren, daha sonra Viyana Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) geçerek YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz ile görüştü. Eren, Avusturya ziyaretini yarın Avusturyalı yetkililer ve Türk toplumunun temsilcilerle yapacağı görüşmelerle sürdürecek.







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