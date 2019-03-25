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YSK'nin yeni binasında ilk kurul toplantısı

YSK'nin yapımı tamamlanan yeni binasında ilk kurul toplantısı yapıldı - Kurul, 31 Mart seçimlerini bu salondan yönetecek

25 Mart 2019 Pazartesi 15:39
YSK'nin yeni binasında ilk kurul toplantısı

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yapımı tamamlanan yeni hizmet binasında ilk kurul toplantısı yapıldı.

YSK'ye tahsis edilerek Mart 2016'da yıkılan eski Danıştay binası yerine, aynı plan dahilinde 3 yılda yeniden inşa edilen yeni YSK binasında, bu sabah ilk mesai başladı. Kurul, saat 14.00'te de ilk toplantısını gerçekleştirdi.

6 Yargıtay, 5 Danıştay üyesi olmak üzere 11 yüksek yargıçtan oluşan YSK'nin üyeleri, Başkanlık makamı katındaki yeni toplantı odasında bir araya geldi.

Toplantıda, YSK Başkanı Sadi Güven ile 10 üyenin yanı sıra yasa gereği son milletvekili seçiminde en çok oyu alan 4 siyasi partinin ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de yer aldı. Siyasi parti temsilcileri kurulun karar toplantılarına oy hakları olmaksızın katılıyor.

- Seçim gecesi sonuçlar ekrandan izlenecek

Kurul üyeleri, 31 Mart akşamı sandıklardan seçim sonuçları geldiğinde, yeni toplantı salonundaki ekrandan sonuçları takip edecek ve seçimi bu salondan yönetecek.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:39
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