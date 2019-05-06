YSK'nın kararı sonrası Melih Gökçek'ten ilk tepki
YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği karar sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından ilk değerlendirmesini yaptı.06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:41
Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği 'yenilme' kararı sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
AK Parti, YSK temsilcisi Recep Özel'in tweetini paylaşan Gökçek, "İstanbul seçimleri yenileniyor... Hayırlı olsun" ifadelerini kullanıldı.
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