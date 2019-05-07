YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakı ile önü açılan millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplandı.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesi kararıyla 6 Mayıs 2019 tarihinde millet iradesinin çiğnendiğini öne sürdü.

Akşener, "Bu tarih, ülkemizin dünyaya rezil edildiği tarihtir. Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakı ile önü açılan millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır." diye konuştu.

YSK'nin aldığı kararın hedefinde milletin iradesi olduğunu belirten Akşener, alınan karara sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Akşener, "Millet İttifakı olarak kendi parti kurullarımızda ve ittifak ortağımız ile yapacağımız istişarelerin ardından, millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları aziz milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.