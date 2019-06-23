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YSK'nin hatalı mühür kararı

YSK'nin, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına ilişkin kararının gerekçesi yazıldı - Gerekçede, bu şekildeki oy zarflarının, "seçimin genel yönetim ve denetiminin YSK tarafından yapılacağına" ilişkin Anayasa'nın 79. maddesi ile 298 sayılı Seçim Kanunu'nun "sandığın açılması ve zarfların sayımı"nı düzenleyen 98. maddesi hükümlerine göre geçersiz sayılamayacağına karar verilmesi gerektiği belirtildi

23 Haziran 2019 Pazar 17:03
YSK'nin hatalı mühür kararı

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına ilişkin kararının gerekçesi yazıldı.

AK Parti ve CHP, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, bazı ilçelerde zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda ise mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mührün bulunduğunun tespit edildiğini belirterek, YSK'ye başvurmuştu.

İki başvuruyu birleştirerek görüşen YSK, talepleri kabul etti ve bu şekildeki oy zarflarıyla kullanılan oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

Bazı ilçe seçim kurullarınca oy zarfları mühürlenirken ilçe seçim kurulu mührü ile milletvekili seçiminde kullanılan sandık kurulu mühürlerinin ilçe seçim kurulu mührü yerine kullanıldığı ve bu mühürleme işleminin geçersizlik sebebi olmadığı yolunda ilçe seçim kurullarınca karar alındığı hatırlatıldı.

Gerekçede, başka ilçe seçim kurullarından temin edilen ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarflarının, aynı mührün birden fazla basıldığı oy zarflarının, hem arka hem ön yüzü mühürlenmiş oy zarflarının, "seçimin genel yönetim ve denetiminin YSK tarafından yapılacağına" ilişkin Anayasa'nın 79. maddesi ile 298 sayılı Seçim Kanunu'nun "sandığın açılması ve zarfların sayımı"nı düzenleyen 98. maddesi hükümlerine göre geçersiz sayılamayacağına karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

- Karşı oy gerekçesi

Kurulun kararına katılmayan Üye İlhan Hanağası ise seçimin sadece İstanbul ilinde yapıldığını, ileri sürülen iddiaların da İstanbul'daki üç ilçeye ait olduğunu belirterek, ilgili il ve ilçe seçim kurullarınca konunun incelenerek gerekli kararların verildiğini hatırlattı. Hanağası, itiraza konu olabilecek bu konu hakkında YSK tarafından ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:03
  1. Hatalı mühür kararı
  2. karar
  3. YSK
  4. Zarflara yanlış mühür basılması

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