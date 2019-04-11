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Seçim 2019 Sayfası

YSK'nın Büyükçekmece ile ilgili erteleme kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak:- "Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir"

11 Nisan 2019 Perşembe 19:37
YSK'nın Büyükçekmece ile ilgili erteleme kararı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nin Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili kararını ertelemesine dair, "Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir." görüşünü savundu.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, YSK'nin, iktidarın Büyükçekmece'yle ilgili itiraz başvurusunun görüşmesini ertelediğini belirterek, "YSK tarafından alınan bu karar, Kurulun ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir." iddiasında bulundu. Öztrak, şunları kaydetti:

"İktidar, sandıkta kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini masada çalabilmek için bir kumpas planını uygulamaktadır.
Bu erteleme kararı, söz konusu kumpas dosyasının tamamlaması için iktidara zaman kazandırmayı amaçlamaktadır. Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir."



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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 19:37
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