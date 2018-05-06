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YSK'den "seçim malzemelerinin taşınmasına" ilişkin genelge

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak  Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli  oyların salt çoğunluğunun sağlanamaması durumunda ikinci oylaması 8 Temmuz'da  yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışında kullanılacak malzemelerin  teslimine ilişkin usül ve esasları belirledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 22:12
YSK'den "seçim malzemelerinin taşınmasına" ilişkin genelge

Konuya ilişkin YSK tarafından hazırlanan genelge, Resmi Gazete'nin  mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgede, yurt dışında kullanılacak seçim malzemelerinin mahalline  gönderilmesi, kullanılan oy pusulalarının yurt dışı ilçe seçim kuruluna  ulaştırılması, kargo işlemleri ve süreci ile sınır ülkelerden diplomatik kurye  aracılığıyla getirilecek malzemelerin teslimine ilişkin detaylar yer aldı.

Bu kapsamda, tüm dünya ile bağlantılı olması, aktarmaya mahal  kalmaması, güvenliğin daha rahat sağlanabilmesi ve temsilciliklere daha hızlı  ulaşımın sağlanması nedeniyle, oy pusulalarının temsilciliklere gönderilmesi ve  kurye ile oy torbalarının getirilmesi için İstanbulAtatürk Havalimanı  belirlendi.

Kiralanacak uçaklarla getirilecek oy torbalarının teslim yeri ise  AnkaraEsenboğa Havalimanı olarak kararlaştırıldı.

Seçim oy verme araçları ile kırtasiye malzemelerinin kargo kabul ve  tesliminde ise Esenboğa ve Atatürk Havalimanları işaret edildi.

Karayolu ve deniz yolu ile diplomatik kurye beraberinde getirilecek oy  torbaları ise sınır kapılarında oy verme işlemlerini yerine getirmek üzere  kurulan geçici gümrük kapısı seçim kuruluna teslim edilecek.

Seçim malzemelerinin taşınmasında diplomatik kurye/kargo yöntemi ve  kiralık uçak ile Türk Hava Yolları (THY) ve PTT Kargo kullanılacak.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 22:12
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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