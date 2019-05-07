YSK'den İYİ Parti'nin başvurusuna ret YSK, İYİ Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti. Kurul toplantısında, İYİ Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yaptığı itiraz görüşüldü. YSK, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebini, kararın kesin olması nedeniyle reddetti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.