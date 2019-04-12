YSK'den Eruh kararı
YSK, HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik itirazını reddetti12 Nisan 2019 Cuma 20:04
ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin itirazının reddine karar verdi.
Kurul, HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü. YSK, HDP'nin itirazının reddine hükmetti.
Seçimlerde, Eruh Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Cevher Çiftçi kazanmıştı.
YORUM YAZ