YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı! YSK İstanbul'da 31 ilçede AK Parti'nin yeniden sayım talebini reddetti. AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'nın İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini açıkladı. Özel, Büyükçekmece kararının da ertelendiği söyledi.

Büyükçekmece’deki usulsüzlük nasıl yapıldı? AK Parti'nin 'İstanbul seçimindeki 31 ilçedeki sandıkların yeniden sayılması' itirazıyla ilgili karar verdi. AK Parti'nin talebi reddedildi Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıdan AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların yeniden sayım talebi reddedilirken 21 ilçedeki 51 sandıkta yeniden sayım yapılmasına karar verildi. Büyükçekmece ise karar ertelendi. Toplantının ardından açıklama! AK Parti Temsilcisi Recep Özel yaptığı açıklamada, "31 ilçeyle ilgili talebimiz sandıkların tamamının sayılmasıydı. Fark kapanmaktaydı. YSK'nın yerleştirmiş içtihatlarına bağlı kalarak, haklı taleplerimizi, gerekçelendirerek, spesifik olarak bazı sandık numaralarını verdik. 51 sandıkta karar aldı. İtiraz yolu daha kapanmadı. Diğer taleplerimiz reddedildi ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Bu seçimler şaibe altında yapıldı. Olağanüstü itiraz talebiyle yeniden geleceğiz.'' dedi.

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