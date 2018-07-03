YSK'dan son dakika kararı! Yarın belli olacak

YSK, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonucu ile ilgili karar aldı.

Kararda, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonucunda milletvekili seçilenlerin ad ve soyadları, seçim çevreleri, siyasi partileri ile doğum tarihlerini gösteren listenin tasdikli bir sureti ve elektronik ortamda kaydedilmiş bir kopyasının istemde bulunan mercilere verileceği kaydedildi.

Seçimin kesin sonuçlarının, itiraz süreleri tamamlandıktan sonra olağanüstü bir durum olmaması halinde, 4 Temmuz 2018 tarihinde TRT ve Resmi Gazete'de ilan edilmesinin planladığı belirtildi.

Karar, oybirliği ile alındı.

YSK, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını hazırladı. Mazbata kesin sonuçların açıklanmasının ardından Meclise gönderilecek ve burada Erdoğan'a takdim edilecek.

İl seçim kurulu ve il birleştirme tutanaklarına karşı, yarın saat 17.00'ye kadar YSK'ye itiraz süreci bulunuyor. Sürecin tamamlanmasının ardından kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.