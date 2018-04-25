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YSK'dan seçim takvimi duyurusu!

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçime ilişkin takvimi yarın ya da öbür gün açıklayacaklarını belirtti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:33
YSK'dan seçim takvimi duyurusu!

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama geldi. YSK Başkanı Güven, "Seçim takvimi yarın ya da öbür gün açıklanabilir. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın, ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız" dedi.

Siyasi partiler, seçim çalışmalarına başlamak için YSK'nın seçim takvimini açıklamasını bekliyor.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:33
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