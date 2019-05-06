Yüksek Seçim Kurulu'ndan Maltepe ve Büyükçekmece kararı istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu, Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti.

YSK, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti. Ayrıntılar geliyor...

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