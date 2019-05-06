Yüksek Seçim Kurulu'ndan Maltepe ve Büyükçekmece kararı
istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu, Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti.
06 Mayıs 2019 Pazartesi 23:11
YSK, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti.
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