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YSK Başkanı'ndan "İYİ Parti seçime katılacak mi? sorusuna cevap

YSK Başkanı Sadi Güven, "İYİ Parti seçimlere katılabilecek mi?" sorusuna cevap verdi.

22 Nisan 2018 Pazar 13:33
YSK Başkanı'ndan "İYİ Parti seçime katılacak mi? sorusuna cevap

"İYİ Parti seçimlere katılabilecek mi?" sorusuna cevap veren Sadi Güven, "Siyasi partilerin ne şekilde seçim girebilecekler siyasi partiler kanunda yazıyor. Kamuoyunda YSK’yı yıpratıcı şekilde açıklamalar oluyor. Bu açıklamalar YSK'ya zarar verdiği gibi Türk demokrasisine de zarar veriyor. Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 13:33
  1. İYİ Parti
  2. İYİ Parti logosu

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