Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YSK'dan İYİ Parti açıklaması! Seçime girebilecek mi?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin çalışmalarına hız veren YSK, İYİ Parti'nin seçime katılma yeterliliğine sahip olup olmadığı konusunda inceleme yapılacağını söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:15
YSK'dan İYİ Parti açıklaması! Seçime girebilecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) seçim kararı çıkmasının ardından anayasa gereğince cumhurbaşkanı seçimiyle milletvekili seçimini birlikte yapacak YSK, iki seçimi tek takvimde hazırlayacak.

Türkiye'de son yapılan 16 Nisan halk oylamasının ardından bir sonraki seçim için malzeme ve yapılanma hazırlıklarını tamamlayan YSK, erken seçim kararı açıklamaları sonrasında da seçim takvimi çalışmalarına başladı.

İki süreçli seçim takvimi belirledikten sonra seçime girme yeterliliğine sahip siyasi partiler tespit edilecek, seçmen listeleri askıya çıkarılacak, cumhurbaşkanı adaylığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Yüksek Seçim Kuruluna başvurular başlayacak. Bundan sonraki tüm süreçler de takvime göre işleyecek.

İYİ PARTİ İNCELENECEK

Bu arada İYİ Parti'nin seçime katılma yeterliliğine sahip olup olmadığı konusu da YSK tarafından incelenecek.

Siyasi Partiler Kanunu'nun, "Siyasi partilerin seçimlere katılması" başlıklı 36. maddesinde, "Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir" hükmü yer alıyor.

Siyasi partilerin seçime katılması için bu maddede belirtilen koşulların, oy verme tarihinden en az 6 ay evvelki tarihte birlikte gerçekleşmesi gerekiyor.

PARTİLERİN TEŞKİLAT KÜTÜĞÜ İSTENECEK

Bu kapsamda YSK, seçime girecek partileri belirlemek için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tüm siyasi partilerin teşkilat kütüğünü isteyecek.

YSK, 2820 sayılı Kanun'un 36. maddesinde öngörülen düzenleme uyarınca, partilerin, illerin en az yarısında oy verme gününden yani 24 Haziran 2018'den en az 6 ay önce teşkilatını kurup kurmadığını ve büyük kongrelerini yapıp yapmadığını inceleyecek.

Bu koşulları sağlayan partilerin seçimlere girme yeterliliğine sahip olduğu belirlenecek ve bu liste, Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan edilecek.

Seçime katılma yeterliliği bulunmadığı için listede ilan edilmeyen partilerden itiraz gelmesi halinde YSK, bir maddi hata olma ihtimaline karşı durumu tekrar ele alabilecek ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına durumu sorabilecek. Bu durumda, Başsavcılığın yeniden gönderdiği belgeler tekrar incelenecek.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:15
  1. YSK
  2. erken seçim
  3. İYİ parti

YORUM YAZ

  • IbrahimIbrahim4 sa önce
    Simdi anlasiliyor akp ve mhp nin neden erken secime gitmeleri.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
  1. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
  2. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
  3. Adıyaman'da servis beklerken canından..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
  5. Ravza Kavakçı kararın ardından..
  6. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
  7. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
  8. Kırgızistan'da hükümet düştü
  9. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
  10. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
  11. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
  12. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
  13. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
  14. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
  15. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
  16. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
  17. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
  18. "Spora değil, skora önem veren bir..
  19. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
  20. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum