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YSK'dan flaş 'İstanbul' kararı!

İstanbul'daki çoğu sandıkta skandal oy kaydırmaları tartışılırken YSK'nın tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdiği öğrenildi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 21:14
YSK'dan flaş 'İstanbul' kararı!

Haber7'nin iddiasına göre, İstanbul'daki çoğu sandıkta skandal oy kaydırmaları tartışılırken YSK'nın tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdiği öğrenildi.

Hilaln Kaplan da sosyal medya hesabından açıklama yaparak tüm oyların yeniden sayılacağını iddia etti.

YSK'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 21:14
  1. İstanbul
  2. Binali yıldırım
  3. oy
  4. ysk
  5. yeniden sayım
  6. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • Asil simdiAsil simdi20 dk önce
    Asil simdi gorun oy calmayi. Memur akpli hakim akpli ysk anadolu ajansi polis akp li chp oy calmista bilmem ne madem ysk ya guvenmiyorsunuz gecen secim ankarada neden.tekrar saydirmadiniz utanmanizda yok adam gibi yenilmekte marifettir onuda beceremediniz
  • tolgatolga25 dk önce
    Sayun yildirim 4000 oy farkla kazandigi zaman ses yok ama chp kazandigi zaman hile hurda oldu dimi.size gore eskisehir hatay aydinakp nin di dimi hadi gecmis olsun size
  • HaticeHatice26 dk önce
    Kesinlikle hepsinin sayilmasi gerekir
  • Cengiz Büyüközdemir Cengiz Büyüközdemir 27 dk önce
    Isabetli bir karar. Tebrikler , akla kara otaya çıksın. Yalancının mumu sönsün ve karanlığa gömülsün.
  • AbdullahAbdullah32 dk önce
    YSK'nın neden bu karardan haberi yok?
  • Leventbay Leventbay 34 dk önce
    Belki bakın iyi düşünün imamoglu daha fazla çıkabilir . Geçersiz oy geçersizdir geçerli kılmaya çalışan kul halkı yer . Ben dinden imandan pek girmem onurdan ahlaktan insanlıktan konuşurumonurunuz varsa kabul edin yok bizde yok biz gazmededikInanamadikOlamaz dedik. Ati alan uskadari biz geciyor zannederdikDiyorsaniz o sizin sorununuz akliler
  • MahmutMahmut35 dk önce
    Savcılar Bu Haberleri ihbar kabul edip harekete geçmiyormu,delillerin karartılma şüphesi yokmu.Reis sen nasıl diktatörmüşsün öyle,Hüzünlenme Allah (C.C.) senle beraberdir,içimizdeki çürükleri temizle ,denetim ve şikayetlere daha ağırlık ver,varsın yedi düvel karşı olsun, bak sen 5 yıl sonrakine !
  • Leventbay Leventbay 37 dk önce
    Hadi oldu ysk cumhurdan emir aldı sayın ha sayın sonuçDegişmeyecek ... insanların vaktini çaldınız siz oylarıda çalmayın bari . Binali kazanırsa ne olucak yani kendiKendinize zil takıp oynayın ysk akpliler . Bence rezil nir istanbul seçimi veri akılı kesilir sanki chp kesti siz kestiniz şoltan çıkamadınız
  • komünistkomünist39 dk önce
    50 kere saydırsanız kaç yazar, seçimi yenileseniz kaç yazar, tutanak sayıları hem akpde hem chp de hem yskda olduktan sonra ve üzerlerindeki sayılar aynı olduktan sonra ne diyeceksiniz, chpnin 130 aldığı yerde akpnin 1 oy alması imkansız mı diyeceksiniz, seçim yenilendi akp mi kazancak
  • mahoagamahoaga42 dk önce
    MİNUMUM OLMASI GEREKEN DE BU. Hatta seçim sandık görevlilerinin de mercek altına alınmaları gerek.Bir terslik-suç yoksa, zaten kimse suçlanmaz.

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