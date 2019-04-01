YSK'dan flaş 'İstanbul' kararı! İstanbul'daki çoğu sandıkta skandal oy kaydırmaları tartışılırken YSK'nın tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdiği öğrenildi.

Haber7'nin iddiasına göre, İstanbul'daki çoğu sandıkta skandal oy kaydırmaları tartışılırken YSK'nın tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdiği öğrenildi. Hilaln Kaplan da sosyal medya hesabından açıklama yaparak tüm oyların yeniden sayılacağını iddia etti. YSK'dan ise henüz bir açıklama gelmedi. Ayrıntılar geliyor...

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