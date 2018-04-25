YSK'dan 24 Haziran için 'düğün' önerisi
Erken seçim tarihi olan 24 Haziran için düğün planlamış olanlar kara kara ne yapacağını düşünüyor. YSK'dan bir öneri geldi.25 Nisan 2018 Çarşamba 10:00
Seçime ilişkin kanunlar gereği seçim günü eğlence mekanları kapalı olması gerekiyor. Yine aynı kanuna göre alkollü içki satışı ve servisi de yapılamıyor.
DÜĞÜN TARİHİ 24 HAZİRAN OLAN NE YAPACAK
Düğün tarihlerini 24 Haziran olarak belirlemiş olan çiftler, seçimlerin 24 Haziran 2018'e alınmasıyla büyük şok yaşarken ne yapacaklarını düşünmeye başladılar.
SANDIKTAN SONRA ALKOLSÜZ OLABİLİR
Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Başkanı Sadi Güven, bu soruyu yanıtladı. Güven, sandıkların açılmaya başlandığı 18:00’den sonra düğünlerin alkolsüz şekilde yapılabileceğini söyledi.
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