Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YSK'dan 24 Haziran için 'düğün' önerisi

Erken seçim tarihi olan 24 Haziran için düğün planlamış olanlar kara kara ne yapacağını düşünüyor. YSK'dan bir öneri geldi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:00
YSK'dan 24 Haziran için 'düğün' önerisi

Seçime ilişkin kanunlar gereği seçim günü eğlence mekanları kapalı olması gerekiyor. Yine aynı kanuna göre alkollü içki satışı ve servisi de yapılamıyor.

DÜĞÜN TARİHİ 24 HAZİRAN OLAN NE YAPACAK

Düğün tarihlerini 24 Haziran olarak belirlemiş olan çiftler, seçimlerin 24 Haziran 2018'e alınmasıyla büyük şok yaşarken ne yapacaklarını düşünmeye başladılar.

SANDIKTAN SONRA ALKOLSÜZ OLABİLİR

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Başkanı Sadi Güven, bu soruyu yanıtladı. Güven, sandıkların açılmaya başlandığı 18:00’den sonra düğünlerin alkolsüz şekilde yapılabileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:00
  1. SADİ GÜVEN
  2. YSK
  3. SEÇİM
  4. 24 HAZİRAN

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    41 yıldır muhtarlık yapıyor! 7 Cumhurbaşkanı 16 Başbakan gördü
    1. 41 yıldır muhtarlık yapıyor! 7..
    2. Erdoğan ve Gül bir araya gelecek mi?
    3. Başbakan Yıldırım Patriotlar için..
    4. Kiraladıkları arabanın plakası enseletti
    5. Önce sadaka kutusunu çaldı; sonra..
    6. Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi,..
    7. WhatsApp'a yaş sınırlaması geliyor!
    8. Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi,..
    9. S-400 Antalya'ya geliyor
    10. ABD'nin Suriye planını açıkladı:..
    11. Katil İsrail harekete geçti! Dünyaya..
    12. Muharrem İnce'den Abdullah Gül..
    13. Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli..
    14. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi:..
    15. HDP'den Meral'e kırmızı kart! Gül'e..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Destici'den..
    17. Gül ve Arınç Cumhurbaşkanı yardımcısı..
    18. F.Bahçe ve Beşiktaş Badou Ndiaye'nin..
    19. 1 Mayıs provokatörlerine operasyon
    20. Tarihi Şerefiye Sarnıcı ziyarete açıldı
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı