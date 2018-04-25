YSK'dan 24 Haziran için 'düğün' önerisi

Seçime ilişkin kanunlar gereği seçim günü eğlence mekanları kapalı olması gerekiyor. Yine aynı kanuna göre alkollü içki satışı ve servisi de yapılamıyor.

DÜĞÜN TARİHİ 24 HAZİRAN OLAN NE YAPACAK

Düğün tarihlerini 24 Haziran olarak belirlemiş olan çiftler, seçimlerin 24 Haziran 2018'e alınmasıyla büyük şok yaşarken ne yapacaklarını düşünmeye başladılar.

SANDIKTAN SONRA ALKOLSÜZ OLABİLİR

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Başkanı Sadi Güven, bu soruyu yanıtladı. Güven, sandıkların açılmaya başlandığı 18:00’den sonra düğünlerin alkolsüz şekilde yapılabileceğini söyledi.