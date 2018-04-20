Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YSK'da sistem yenileniyor! Oy hesaplama sil baştan...

Seçmen hem cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri için oy verecek. Bu kapsamda, YSK’nın oy hesaplama sistemi de sil baştan değiştirilecek.

20 Nisan 2018 Cuma 08:06
YSK'da sistem yenileniyor! Oy hesaplama sil baştan...

Seçim tarihinin 24 Haziran Pazar olarak belirlenmesinin ardından, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) yeni sisteme uygun teknik altyapı için hummalı bir çalışma başlatıldı.

YSK, siyasi partilerin seçimlere ittifakla girmesine imkan veren yasanın çıkmasından sonra, seçimlerde kullanılacak tüm materyaller ve teknik alt yapısını değiştirmek için düğmeye basmıştı. Edinilen bilgilere göre, seçimlerin erkene alınması kararı ile birlikte YSK’daki bu hazırlıklara hız verildi. Yeni sistem ve seçim ittifakları nedeniyle YSK’nın oy hesaplama sistemi sil baştan değiştirilecek. Siyasi partilerin seçimlerde aldıkları oyların hesaplama yöntemleri yeni düzenlemeye göre yapılacak. Bu kapsamda, seçimlerde kullanılan sandık sonuç tutanakları, il-ilçe sonuç birleştirme tutanakları ve oy hesaplamada kullanılan bilgisayar yazılımları yenilenecek. Tutanak formları ve bilgisayar yazılımları ittifak sütunu ve ortak oylarla ilgili bilgilerin yer alacağı şekilde yeniden düzenlenecek. Ayrıca YSK’nın, her seçim döneminde yayınladığı genelgeler de yine seçim ittifaklarını içerecek şekilde güncellenecek.

 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:06
  1. ysk
  2. seçim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Arslan, dev projenin müjdesini verdi
    1. Bakan Arslan, dev projenin müjdesini..
    2. Erdoğan'dan derbi açıklaması: Kumpas var
    3. Üçüncü Havalimanı İngilizlerin..
    4. İranlı uyuşturucu baronu ile FETÖ..
    5. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    7. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
    8. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
    9. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
    10. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
    11. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    12. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
    13. TBMM'de erken seçim startı verildi
    14. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    15. Kazdağları'nda yangın
    16. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    17. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    18. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
    19. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
    20. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu