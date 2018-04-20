YSK'da sistem yenileniyor! Oy hesaplama sil baştan...

Seçim tarihinin 24 Haziran Pazar olarak belirlenmesinin ardından, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) yeni sisteme uygun teknik altyapı için hummalı bir çalışma başlatıldı.

YSK, siyasi partilerin seçimlere ittifakla girmesine imkan veren yasanın çıkmasından sonra, seçimlerde kullanılacak tüm materyaller ve teknik alt yapısını değiştirmek için düğmeye basmıştı. Edinilen bilgilere göre, seçimlerin erkene alınması kararı ile birlikte YSK’daki bu hazırlıklara hız verildi. Yeni sistem ve seçim ittifakları nedeniyle YSK’nın oy hesaplama sistemi sil baştan değiştirilecek. Siyasi partilerin seçimlerde aldıkları oyların hesaplama yöntemleri yeni düzenlemeye göre yapılacak. Bu kapsamda, seçimlerde kullanılan sandık sonuç tutanakları, il-ilçe sonuç birleştirme tutanakları ve oy hesaplamada kullanılan bilgisayar yazılımları yenilenecek. Tutanak formları ve bilgisayar yazılımları ittifak sütunu ve ortak oylarla ilgili bilgilerin yer alacağı şekilde yeniden düzenlenecek. Ayrıca YSK’nın, her seçim döneminde yayınladığı genelgeler de yine seçim ittifaklarını içerecek şekilde güncellenecek.