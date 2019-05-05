0553 313 94 23

"YSK zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım: - "Seçimler sonrası gelişen olaylar hukuki bir sürece girmiştir. YSK de İstanbul seçim sonuçlarına göre partimizin ve MHP’nin şikayetlerini inceledi. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak"'

05 Mayıs 2019 Pazar 07:49
"YSK zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Seçimler sonrası gelişen olaylar hukuki bir sürece girmiştir. YSK de İstanbul seçim sonuçlarına göre partimizin ve MHP’nin şikayetlerini inceledi. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak.'' dedi.

Sabah namazını Pendik'te Amine Hatun Camisi'nde kılan Yıldırım, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Seçimler sonrası gelişen olayların hukuki bir sürece girdiğini" belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu da (YSK) İstanbul seçim sonuçlarına göre de partimizin ve MHP’nin şikayetlerini inceledi. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak. Başından beri söylediğimiz birşey var, tek karar merci YSK’dır. Herkesin bu karara rıza göstermesi gerekir. Biz bunun sonucunu bekliyoruz. Bu seçim sonrası olaylar, yanlışlıklar, olaylarla ilgili her şeyi söyledik, bize düşen beklemektir. Zaman zaman çeşitli yorumlar yapılıyor, dün bir yazar iptal edilebilir, reddedilebilir veya İmamoğlu'ndan alınıp bir başkasına verilebilir diye. Öyle bir şey yok. Sonuçlar alınıp bir başkasına verilmesi gibi sonucu yok. Tamamen yanlıştır. Öyle bir talebi ne partimiz ne de biz yaptık. Milletin iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Vatandaşların verdiği oyların hak edilen yere gidip gitmediğinin mücadelesini verdik, üzerimize düşeni yaptık. Karar YSK'nındır.''

Yıldırım, ramazan ayı ve Anneler Günü'nün hatırlatılması üzerine bu akşam ilk teravihin yapılacağını ve sahura kalkılacağını söyledi.

Tüm vatandaşların ramazanını tebrik eden Yıldırım, "Ramazan, rahmet, bereket ayıdır. İnşallah en güzel şekilde ihya etmeyi Allah nasip eder diye dua ediyoruz." dedi.

Yıldırım, "Annelerimiz, bizim her şeyimiz. Cennet annelerimizin ayağı altındadır diyor Peygamberimiz. Genç yaşta annesini kaybetmiş biri olarak anne hasretini herkes bilir ama ben yaşayarak biliyorum. Bizi dünyaya getiren, ülkeye hizmet imkanı veren eli öpülesi annelerin gününü kutluyorum. Annelerimiz evlatlarını ülkeye, millete, vatana güzel hizmet etsin diye yetiştirdiler. Terörün şehit ettiklerine rahmet diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Açıklamalardan sonra Yıldırım, cemaatle kahvaltı yapıp camiden ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 07:49
  1. binali
  2. seçim
  3. sonuç
  4. YSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurtta hava durumu
    1. Yurtta hava durumu
    2. Türkiye'nin S-400'leri Yunan..
    3. Zebralar siyah mıdır beyaz mı?
    4. GÜNDEM / 5 Mayıs 2019
    5. “Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat..
    6. 12 saat sonra sevindiren haber
    7. Başkent’te alkollü sürücü korkuluklara..
    8. Yıldırım'dan İstanbul açıklaması: Öyle..
    9. Hakim ile savcının nikahını avukat..
    10. Vicdansızlığın böylesi! Tarihi geçmiş..
    11. Başkan Günel, “ Hıdırellez Şenliği”ne..
    12. Kuşadası’nda kesinleşmiş hapis cezası..
    13. AK Parti İstanbul Belediyesi Başkanı..
    14. Abbas'tan dikkat çeken açıklama!
    15. Çökme riski bulunuyor! Gece yarısı..
    16. Yunan haber ajansından AA'ya destek
    17. Başkanlar keyfî davranamayacak
    18. "YSK zannediyorum yarından itibaren..
    19. 100 çocuk istismarı anlattı
    20. Bağıştaş Barajı hafta sonları turist..
    21. 3 ev tamamen yandı
    22. Kaşıkçı’nın katili serbest
    23. Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye..
    24. ABD'den İsrail'in, AA ofisinin de..
    25. 05.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    26. İlk teravih ilk sahur! Bugün başlıyor...
    27. Şanlıurfa'da kaybolan çocuklar bulundu
    28. Şanlıurfa'da kaybolan 4 çocuk 12 saat..
    29. Başkent’te otomobilin üzerine çıkan..
    30. İsrail'in son saldırılarında 2..
    Ahmet Davutoğlu'dan 'kurgu' iddialarına zehir zemberek cevap
    Ahmet Davutoğlu'dan 'kurgu' iddialarına zehir zemberek cevap
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi