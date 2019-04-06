YSK skandala el atmak için neyi bekliyor

Yerel seçimlerde özellikle İstanbul’daki sandıklarda Cumhur İttifakı aleyhine korkunç hatalara imza atıldığı, oyların yeniden sayılmasıyla tek tek ortaya çıkarken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) skandallara seyirci kalması tepki çekiyor. Özellikle büyükşehir oylarında AK Parti’nin oylarının onlarca sandıkta çalındığının belirginlik kazandığını belirten hukukçular, YSK’nın harekete geçerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini söylediler.

Suç duyurusunda bulunmalı

YSK’nın pasifliğini gündeme taşıyan gazetemizin hukukçu yazarı ve Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları dile getirdi: “Onlarca sandıkta AK Parti’nin sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için sıfır oy almasına ilişkin sorumlular hakkında bir süreç başlatıldı mı? Bu sahtekarlığın üstü örtülecek mi? Ne zaman yapılacak bu suç duyurusu? Bugün beşinci gündeyiz.. 500. günde mi? Bugün o suç duyuruları yapılırsa daha başka ne fırıldaklıklara, sahtekarlıklara imza attıklarını da öğreneceğiz.”

İhbar etmek zorunda

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Mehmet Sarı da YSK’yı göreve davet ederek şunları ifade etti: “Seçime hile karıştıranlar hakkında takibat yapılması gerekir. YSK, İstanbul’da yaşanan şaibeler üzerinde çok ciddi bulgular elde ettiği takdirde sorumluları doğrudan soruşturma makamlarına ihbar etmek durumundadır. Bu kadar büyük bir şaibeyi bilerek ve isteyerek seçimlere şaibe bulaştıranlar varsa bunların tespiti halinde YSK bunun gereğini yapmak zorundadır.”

Tansiyonumuzu yükselttiler

Avukat Kerami Özdemir ise, şu değerlendirmede bulundu: “YSK sadece seçim dönemlerinde yoğunluk yaşar. Ama bunda bile özellikle büyükşehirlerde pek basiretli davranamadı. Bir ihmalkarlık olduğu aşikar. İyi organize olamamış, sistemi iyi kuramamış bir YSK var karşımızda. 5 senede bir seçim yapıp ona da bu kadar hazırlıksız girmek basiretsizce bir davranıştır. Sırf ihmalle bu kadar hata olmaz, sadece 4 günde Binali Yıldırım lehine 12 binin üzerinde oy döndü. Şaibeye karışan çok sayıda YSK görevlisi olduğu görülmektedir. Ülkenin tansiyonunu yükselten çalışan bu hareketlerle ilgili YSK’nın sorumluları tek tek tespit edip hem cezai hem de disiplin açısından soruşturma başlatması, haklarında suç duyurusunda bulunması gerekiyor.”