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Seçim 2019 Sayfası

YSK skandala el atmak için neyi bekliyor

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı aleyhine korkunç hatalara imza atıldığı ortaya çıkarken, hukukçular ve STK’lar, “Seçime hile karıştırarak seçmenin iradesini bertaraf edenler hakkında takibat yapılması gerekmektedir. YSK, sandığa gölge düşürenlerden hesap sormak için daha neyi bekliyor” dediler.

06 Nisan 2019 Cumartesi 09:41
YSK skandala el atmak için neyi bekliyor

Yerel seçimlerde özellikle İstanbul’daki sandıklarda Cumhur İttifakı aleyhine korkunç hatalara imza atıldığı, oyların yeniden sayılmasıyla tek tek ortaya çıkarken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) skandallara seyirci kalması tepki çekiyor. Özellikle büyükşehir oylarında AK Parti’nin oylarının onlarca sandıkta çalındığının belirginlik kazandığını belirten hukukçular, YSK’nın harekete geçerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini söylediler.

Suç duyurusunda bulunmalı

YSK’nın pasifliğini gündeme taşıyan gazetemizin hukukçu yazarı ve Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları dile getirdi: “Onlarca sandıkta AK Parti’nin sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için sıfır oy almasına ilişkin sorumlular hakkında bir süreç başlatıldı mı? Bu sahtekarlığın üstü örtülecek mi? Ne zaman yapılacak bu suç duyurusu? Bugün beşinci gündeyiz.. 500. günde mi? Bugün o suç duyuruları yapılırsa daha başka ne fırıldaklıklara, sahtekarlıklara imza attıklarını da öğreneceğiz.

İhbar etmek zorunda

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Mehmet Sarı da YSK’yı göreve davet ederek şunları ifade etti: “Seçime hile karıştıranlar hakkında takibat yapılması gerekir. YSK, İstanbul’da yaşanan şaibeler üzerinde çok ciddi bulgular elde ettiği takdirde sorumluları doğrudan soruşturma makamlarına ihbar etmek durumundadır. Bu kadar büyük bir şaibeyi bilerek ve isteyerek seçimlere şaibe bulaştıranlar varsa bunların tespiti halinde YSK bunun gereğini yapmak zorundadır.

Tansiyonumuzu yükselttiler

Avukat Kerami Özdemir ise, şu değerlendirmede bulundu: “YSK sadece seçim dönemlerinde yoğunluk yaşar. Ama bunda bile özellikle büyükşehirlerde pek basiretli davranamadı. Bir ihmalkarlık olduğu aşikar. İyi organize olamamış, sistemi iyi kuramamış bir YSK var karşımızda. 5 senede bir seçim yapıp ona da bu kadar hazırlıksız girmek basiretsizce bir davranıştır. Sırf ihmalle bu kadar hata olmaz, sadece 4 günde Binali Yıldırım lehine 12 binin üzerinde oy döndü. Şaibeye karışan çok sayıda YSK görevlisi olduğu görülmektedir. Ülkenin tansiyonunu yükselten çalışan bu hareketlerle ilgili YSK’nın sorumluları tek tek tespit edip hem cezai hem de disiplin açısından soruşturma başlatması, haklarında suç duyurusunda bulunması gerekiyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 09:41
  1. İstanbul
  2. Yerel seçimler
  3. Cumhur İttifakı
  4. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
  5. AK Parti
  6. Ali İhsan Karahasanoğlu
  7. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Mehmet Sarı
  8. Avukat Kerami Özdemir
  9. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • Ünal ErişÜnal Eriş18 dk önce
    Aynen katılıyorum, halkın emanet ettiği oyları çalınmış, halk ihanete uğramış, sessiz bir darbe olmuş, bunu yapan da YSK görünüyor, eğer suçluları cikartmazsa şimdiki YSK yi başkan tamamen yeniden kurmalıdır, YSK nin tüm üyeleri suç altındadır, Başkan görevini yapmalıdır madem YSK yapamıyor.
  • Mehmet Tataroğlu Mehmet Tataroğlu 34 dk önce
    Usulsüz yapanlar her türlü idari ve adli cezayı almak zorundadır bilerek ve isteyerek hırsızlık yapmışlardır bunlar kamu görevlisi ise derhal idari ve adli soruşturma başlatılmalı eğer bunlar engellenmezse bir sonraki seçimlerde daha fazlasını yapacaklardır bunlar birer deneme olduğu görülmektedir
  • vatandaş hilmivatandaş hilmi35 dk önce
    Psikolojik üstünlük İmamoğlunda bu saaten sonra içi doldurulamayan, delili ve ispatı olmayan suçlamalar hem söyleyeni, hem söyleyenin temsil ettiğini hem de bunu bu şekilde haber yapanı küçük düşürür. Keşke Abdurrahman Dilipak'ı yada vatandaşın dert tepki ve isteklerini azıcık dinlemiş olsaydınız.
  • SelimSelim38 dk önce
    YSK önce kendi içindeki pislikleri temizlemeden nasıl adaletli karar verebilir..

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