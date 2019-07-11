0553 313 94 23

YSK seçim sonuçları Resmi Gazete’de

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi ve 2 Haziran Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Yenileme Seçimi’ne yönelik resmi sonuçları açıkladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 07:05
YSK seçim sonuçları Resmi Gazete’de

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi ve 2 Haziran Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Yenileme Seçimi’ne yönelik resmi sonuçları açıkladı.


YSK’nın Kurul Kararına göre, 2 Haziran 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Yenileme Seçimi ile 23 Haziran’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin sonuçları toplu olarak Resmi Gazete’de yayımlandı.


Kararda, 23 Haziran 2019’da gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenileme Seçimi’nde; kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963, sandık sayısı 31 bin 186, oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 166, katılma oranı yüzde 84,51 ve geçerli oy sayısı da 8 milyon 746 bin 566 olarak belirtildi.


Buna göre, seçimde kullanılan oyların 4 milyon 742 bin 82’sini alan CHP yüzde 54,22’lik oranla en çok oy alan parti olurken 3 milyon 936 bin 68 oy alan AK Parti yüzde 45’lik oranla ikinci, 47 bin 832 oy alan Saadet Partisi üçüncü, 13 bin 962 oy alan Vatan Partisi ise dördüncü parti oldu. Ayrıca, seçime katılan 17 bağımsız aday da 6 bin 622 oy aldı.


2 Haziran sonuçları


Kararda, 2 Haziran’da yapılan Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi, Artvin’in Yusufeli ilçesi, Denizli’nin Honaz ilçesi ve Kırıkkale’nin Keskin ilçesi Belediye Başkanlığı Yenileme Seçim sonuçları da yer aldı. Seçimde, kayıtlı seçmen sayısı 34 bin 630 iken, sandık sayısı 128, oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 877, katılma oranı yüzde 89,16 ve geçerli oy sayısı 30 bin 140 olarak belirlendi.


Dört belediye başkanlığı için yapılan seçimde; karara göre, 30 bin 140 geçerli oydan, 13 bin 297’sini alan AK Parti Keskin ve Yusufeli Belediyeleri’ni, 13 bin 103 oy alan CHP Honaz Belediyesi’ni kazanırken 370 oy alan DSP ise Kesmetepe Beldesi Belediye Başkanlığı’nı kazandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 07:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dalamandaki yangında helikopterler havadan müdahaleye başladı
    1. Dalamandaki yangında helikopterler..
    2. CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş..
    3. Ülkü Ocakları’ndan sokak hayvanları..
    4. Avustralya’da katamaran alabora oldu:..
    5. TSK’dan önemli uyarı! ‘Dikkatli olun,..
    6. Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı..
    7. Türkiye düğmeye basıyor... Tüm izinler..
    8. YSK seçim sonuçları Resmi Gazete’de
    9. Muğla'daki orman yangınına havadan..
    10. Kolombiya’da taksicilerden Uber..
    11. Organik diye satılan ürünlere dikkat!..
    12. İstanbul seçimlerinin resmi sonuçları..
    13. Uyarılar yapılmıştı... Beklenen..
    14. Avustralya’da köpek sahiplerine..
    15. Bunun adı vahşet! Yüzlerce zeytin..
    16. Ankara'da korku dolu anlar! 16 katlı,..
    17. Kırıkkale’de kan donduran olay! Evin..
    18. Muğla'da korkutan deprem
    19. Antalya'da vahşet! Boynunda kelepçe..
    20. BM'den ABD'ye "Yemen'in bölgesel..
    21. Pompeo, Katar Emiri Şeyh Temim ile..
    22. Mahalledeki kötü kokunun sebebi ceset..
    23. Balıkesir'de sağanak ve hortum
    24. Aydın’da trafik kazası; 1 ölü
    25. Üsküp’te Srebrenitsa Katliamını Anma..
    26. Pompeo, BM Yemen Özel Temsilcisi..
    27. Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve..
    28. Muğla'daki orman yangını
    29. Duruş bozukluklarını düzeltmeye..
    30. Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Tapu sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Tapu sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı