YSK olağanüstü toplandı... YSK Başkanı Sadi Güven başkanlığındaki olağanüstü toplantıya siyasi partilerin temsilcileri de katıldı YSK olağanüstü toplandı.

YSK olağanüstü toplandı... YSK Başkanı Sadi Güven başkanlığındaki olağanüstü toplantıya siyasi partilerin temsilcileri de katıldı

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